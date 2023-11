Nase und Gaumen waren gefordert am Wochenende in der Neuen Tonhalle. Bei der Whisky- und Rummesse konnten Kenner, Genießer und Neueinsteiger in unzähligen Geschmacksnuancen schwelgen. Auffallend: Der Anteil an Frauen, die den Genuss des edlen Destillats für sich entdecken, steigt spürbar an.

Als Whisky-Neulinge gaben sich Margit Bleiziffer und Juliane Bäuerle aus Bühlertal zu erkennen. „Wir haben im vergangenen Jahr an einem Whiskyseminar teilgenommen“, erklärt Margit Bleiziffer die erste Kontaktaufnahme zum Whisky. Seither befassten sich die beiden Frauen intensiver mit der Vielfalt. „Ich bin fasziniert von den vielen Aromen und Nuancen, die man herausschmecken kann.“ Ihr gefällt auch die Komplexität. „Whisky riecht anders als er schmeckt und entwickelt im Abgang noch einmal ein anderes Geschmackserlebnis.“

Neben den Neueinsteigern trafen sich in der Hall of Angel‘s Share auch Kenner und absolute Genießer, die aus weiten Teilen Deutschlands und dem benachbarten Ausland angereist kamen, um hier auch neue Sorten und Geschmacksrichtungen kennenzulernen. Hier war die Auswahl reichlich, die rund 30 Aussteller boten etwa 2000 unterschiedliche Sorten. Darüber hinaus gab es auch passende Begleitprodukte, wie Zigarren, Schokolade. Ausgerichtet wurde die Whisky- und Rummesse von der Firma Wein-Riegger in Zusammenarbeit mit dem Black-Forest-Whiskyclub.