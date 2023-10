Kitsch und Kurioses gibt es auf dem Villinger Herbstmarkt. Das gehört dazu, aber auch nützliche Utensilien für Haushalt und Küche sind zu finden. Dann gibt es auch einige Stände, die etwas Außergewöhnlicher sind.

Siebdruck auf T-Shirts

Latjana Gak von der Firma Printies aus Villingen bietet per Siebdrucktechnik gestaltete Textilien an: „Wir konnten über den Frühlings- und Herbstmarkt schon einige Kunden in der Region gewinnen“ sagt sie. Egal ob Schrift- oder Bildmotiv, die Villinger Firma erfülle jeden Wunsch.

Schrift- oder Bildmotive auf Textilien nach individuellen Wünschen bietet Latjana Gak von der Firma Printies aus Villingen an. | Bild: Dominik Zahorka

Ponchos aus den Anden

„Ich verkaufe Ponchos und Jacken aus Alpaka-Wolle“ verrät John M. Salazar aus Ecuador. Die Produkte seines Standes seien alle per Handarbeit in den Anden hergestellt worden: „Wir arbeiten mit einem Kinderverein in Ecuador zusammen. Die Mütter stellen für uns die Artikel her und das in 5600 Metern Höhe“, erklärt Salazar.

Die Wolle komme auch zum großen Teil aus den Anden, werde aber mit Merino-Wolle von deutschen Schafen gemischt, welche importiert werde. Auch einige Produkte aus Tibet, wie Armbänder und Taschen, könne man an Salazars Stand erwerben.

Sogar CDs werden noch verkauft

Anton Böll aus Konstanz hingegen verkauft an seinem Stand CDs und DVDs – doch geht so etwas überhaupt in Zeiten von Streamingdiensten wie Spotify und Netflix? „Natürlich hat das Interesse an physischen Medien in den letzten Jahren durch Streaming-Angebote stark nachgelassen“, sagt er.

Da Böll jedoch weit und breit der Einzige sei, der die Märkte noch mit Musik und Filmen versorge, lohne sich das Geschäft nach wie vor. Allerdings müsse man den Kunden mittlerweile schon ein gutes Angebot machen, wenn man noch wahrgenommen werden wolle.

Kunsthandwerk aus Afrika

Er Wagner ist aus Frankreich angereist, um seine afrikanische Volkskunst zu verkaufen: „Ursprünglich komme ich aus dem Senegal und biete auf Märkten in Deutschland und Frankreich das Kunsthandwerk meines Landes an“, erklärt Wagner.

Alle Stücke seien in Afrika von Hand hergestellt worden und man kaufe demnach immer ein „echtes Stück Afrika“ an seinem Stand.

Pflichtprogramm für die Besucher

„Für mich ist der Herbstmarkt immer wieder Pflicht“, betont Lorina Lorenz aus Villingen. Das bunte Treiben auf den Straßen und die vielen, teils überraschenden Angebote machten den Bummel durch die Villinger Innenstadt in jedem Jahr wieder zu etwas ganz Besonderem.

Pflichtprogramm ist die Herbstmesse für Lorina Lorenz aus Villingen. | Bild: Dominik Zahorka

Auch Helga und Eberhard Morgner aus Bad Dürrheim sind immer wieder gern dabei: „Wir genießen die Möglichkeit zum zwanglosen Bummeln über den Markt. Außerdem findet man einfach immer etwas, das man möchte oder braucht“, verraten die Beiden. In diesem Jahr seien es vor allem warme Wintersocken, die auf der Einkaufsliste des Ehepaares stünden.

Helga und Eberhard Morgner aus Bad Dürrheim suchen Wintersocken. | Bild: Dominik Zahorka

„Ich freue mich, dass die Herbstmesse hier in Villingen stattfindet“, verrät Daniel Zipfel aus VS. Zwar hätte er sich als Vater über mehr Fahrgeschäfte für Kinder gefreut, trotzdem sei der Markt ein großes Plus für die Attraktivität der Stadt.

Daniel Zipfel aus Villingen-Schwenningen freut sich über die Herbstmesse, hätte sich aber mehr Fahrgeschäfte für Kinder gefreut. | Bild: Dominik Zahorka

Es lohnt sich also auch in diesem Jahr wieder, die Veranstaltung in Villingen zu besuchen. Noch bis 8. Oktober gibt es die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom vielfältigen Angebot zu machen.