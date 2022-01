Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Ein Dienstleister hat plötzlich geschlossen: Empörte Kunden fordern teils vierstellige Beträge zurück

Nicht alle Behandlungen einer körpernahen Dienstleistung wurden in dem inzwischen geschlossenen Villinger Geschäft durchgeführt. Die Betroffenen beklagen Schäden und erstatteten Anzeige. Doch die Staatsanwaltschaft Konstanz hat das Verfahren eingestellt. Dagegen regt sich nun Widerspruch. Was in einem solchen Fall zu beachten ist.