Die neuen Entwürfe zur Bebauung des alten Tonhallengeländes in Villingen stießen am Mittwoch im Gemeinderat auf breite Zustimmung. Nach eingehender Information stimmte der Gemeinderat bei nur drei Enthaltungen dafür, den Entwurf des Erlanger Investors S&P weiterzuverfolgen. Der zweite Entwurf des Interessenten Ten Brinke Baden-Württemberg hatte in diesem Vergleich das Nachsehen.

Die Konzepte dieser beiden Entwicklungsgsellschaften waren, wie berichtet, nach monatelanger Begutachtung durch Fachgremien die „Finalisten“ von ursprünglich 30 Unternehmen, die gerne das Grundstück an der Bertholdstraße bebauen wollten. Das siegreiche S&P-Konzept sieht eine Bebauung mit einem Hotel (Bertholdstraße) und einem Edeka-Markt (am Kaiserring) vor sowie drei Wohngebäude weiter nördlich, in deren Untergeschoss ein Drogeriemarkt einziehen soll.

Ist sehr angetan von der neuen Planung an der Bertholdstraße. Architekt und Stadtrat Andreas Flöß. | Bild: SK

Einer ausführlichen Würdigung unterzog Andreas Flöß (Freie Wähler), selbst Architekt, den städtebaulichen Entwurf von S&P. Die im runden Bogen verlaufende aufwändige Hotelfassade in Holzbauweise an der Kreuzung von Bertholdstraße und Kasierring sei ein „echter Blickfang“ und damit eine Visitenkarten an der Villinger Stadteinfahrt im Süden. Weitere Highlights: Eine schön gestaltete Flaniermeile bis zur Brigach zwischen dem Hotel im Süden und und der nördlich anschließenden Wohnbebauung. Gelungen sei auch die fußläufige Anbindung von und zur Innenstadt mit einem verkehrsberuhigten und niveaugleichen Übergang über den Kaiserring. „Auch die Anbindung an die Brigach hat uns sehr gefallen“, so Flöß. Die Stadt müsse sich beteiligen, um die Brigach „nach oben zu holen“ und damit die Rückseite des Baukomplexes zur Brigach attraktiv zu machen. Dort sollen Stufen an den Fluss gebaut und, so der Wunsch, Freiluftgastronomie durch ein Eiscafé und Bar, geschaffen werden.

Flöß brachte auch einen neuen Vorschlag ins Spiel, was den möglichen Erweiterungsbau des Amtsgerichts VS im nördlichen Teil des alten Tonhallengeländes anbelangt: Anstelle einer bisher angedachten Brandmauer zwischen der Wohnbebauung und dem Gerichtsbau regte Flöß an, hier eine Durchfahrt zu schaffen. Dies würde die Optik verbessern und böte auch die Möglichkeit, die in der bisherigen Planung unbefriedigende Zufahrt zur geplanten Tiefgarage und die Andienung der beiden Einkaufsmärkte zu verbessern.

Diese Idee stieß bei der Rathausspitze und den anderen Fraktionen auf allgemeine Zustimmung. Deshalb beschloss der Gemeinderat, dass mit den zuständigen Stellen des Landes geklärt werden soll, ob diese Zufahrt konsensfähig ist. Ansonsten äußerten sich die Vertreter aller anderen Fraktionen sehr angetan bis begeistert von der Qualität des Entwurfs. Einig waren sich alle auch, dass die Verkehrsplanung noch verbessert werden müsse. Die Stadt schätzt, dass es bis zu zwei Jahre dauern kann, bis alle Gutachten und Planungen erstellt sind und gebaut werden kann.