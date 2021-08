Sachen gibt‘s, die gibt‘s gar nicht: Fast zwei Kilo Cannabis mit einem Schwarzmarktwert von rund 15.000 Euro sind zuletzt auf dem Abstellplatz eines Schwenninger Autohändlers an der Neckarstraße sichergestellt worden. Der Inhaber fand einen Teil der verbreiteten Droge zufällig bei einem Rundgang auf dem Abstellplatz und informierte danach die Polizei. Aufmerksam geworden war der Händler von gebrauchten Autos und Nutzfahrzeugen zunächst auf einen schwarzen Rucksack, der auf einem Reifen eines bei ihm abgestellten Lastwagens lag. Dies kam ihm ungewöhnlich vor, weshalb er ihn öffnete. Dabei erkannte er den brisanten Inhalt. Die Polizei gab sich damit nicht zufrieden und durchsuchte mit wachen Augen dass Gelände. Siehe da: Drei Tüten mit dem Rauschgift wurden zusätzlich auf dem Areal gefunden. Nun muss die Polizei den Fall klären. Aber: Was machen die Ermittler mit den Drogen?

„Gesicherte Verwahrung“

„Das Rauschgift ist in einem besonders gesicherten Verwahrraum und wird solange dort bleiben, bis die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheidet“, sagt Polizeisprecher Uwe Vincon auf Nachfrage. Aktuell gingen die Ermittler davon aus, „dass der Besitzer des Rauschgiftes aus noch nicht bekannten Gründen schnell das Drogenmaterial umlagern musste und es deswegen auf dem Abstellplatz zwischenlagerte.“

Beamte ermitteln in allen Richtungen

Nach Informationen des SÜDKURIER wird außerdem untersucht, ob es auf dem Gelände oder in der Umgebung möglicherweise öfters zu Rauschgift-Geschäften in der Form kommen könnte, dass sich hier Kunden und Verkäufer treffen oder dass sich in dem Stadtabschnitt ein Übergabepunkt von Cannabis von Boten oder Zwischenhändlern für den Endverkauf befinden könnte.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Umständen machen können. Erbeten wird eine Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07720-85000.

