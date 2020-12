Am Sonntag ist der zweite Advent, und wäre in diesem Jahr alles wie sonst, würde sich schon zum sechsten Mal irgendwo in der Stadt das Villinger Adventsfenster mit einer Überraschung öffnen. Im Corona-Jahr 2020 ist alles anders, weshalb die Aktion, die unter anderem von Margot Schaumann organisiert wird, nicht wie gewohnt stattfinden kann.

Zweites Fenster öffnet sich

Um das Adventsfenster auch im Corona-Jahr lebendig zu halten, wird der SÜDKURIER an allen vier Adventswochenenden kleine Überraschungen online präsentieren. Den Anfang haben vergangene Woche das Posaunenensemble der Musikakademie und des Sinfonieorchesters gemacht. In dieser Woche haben sich die Kinder der Villinger Kikripp etwas überlegt.

Video: Roland Sprich

Auch hinter den Kindertagesstätten in der Stadt liegt ein unruhiges Jahr, das ist in der Kikripp nicht anders. Vieles musste neu organisiert, der Alltag neu gedacht und umstrukturiert werden. Unterkriegen lassen wollen sich Leiterin Marisa Faißt-Neininger und ihr Team jedoch nicht. „Sich verkriechen wäre falsch.“ Im Gegenteil – die 38-Jährige kann dem Pandemiejahr auch positive Seiten abgewinnen.

Intensive Förderung

„Dadurch, dass wir keinerlei Feste und Ausflüge geplant und vorbereitet haben, konnten wir gruppenintern noch intensiver als sonst arbeiten“, blickt sie zurück. Keine Einstudieren von Programmpunkten für das Sommerfest, keine Basteleien für das ansonsten im Herbst stattfindende Oma-Opa-Fest: „Wir konnten die Kinder nochmal ganz anders fördern als vor Corona.“

Stimmungstief im Lockdown

Im Team sei die Stimmung, gerade im ersten Lockdown, dennoch sehr gedrückt gewesen. „Da gab es großen Redebedarf“, weiß die Kita-Leiterin. Als freier Träger hatte die Kikripp Kurzarbeit angemeldet, das Haus war – bis auf eine Handvoll Kinder aus der Notbetreuung – verwaist. „Die Perspektivlosigkeit, dazu finanzielle Sorgen, die Ungewissheit: da wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen“, schildert sie. Als die Einrichtung Ende Juni wieder normal für alle Kinder öffnen durfte, sei die Stimmung schlagartig wieder besser geworden. „Man hat gemerkt, wie sich alle hergesehnt haben.“ Zusammen mit den jeweiligen Teams aus den sechs Gruppen wurden die Erfahrungen aus dem Frühjahrs-Lockdown deshalb aufgearbeitet.

„Unter anderen haben wir einen Zeitfaden gelegt, bei dem jeder darstellen konnte, wann sein persönlicher Tiefpunkt war. Wir konnten aber auch viele positive Seiten herausarbeiten.“ Zum Beispiel, dass man von dem Pandemiejahr auch lernen konnte. „Veränderung ist ja nicht per se etwas Schlechtes“, sagt Marisa Faißt-Neininger.

Viele Absprachen

Der neue Alltag habe sich gut eingespielt. „Es braucht viele Absprachen, aber wir haben zum Glück ein großes Außengelände und viel Natur ums Haus, so können wir uns gut aus dem Weg gehen.“ Die Gruppen bleiben strikt unter sich, gemeinsames Turnen und Toben gibt es vorerst nicht. Auch gegessen wird nicht gemeinsam, dafür wurden die Essenszeiten auseinandergezogen. Schon seit dem Herbst arbeite das Team mit Mundschutz, obwohl es in Baden-Württemberg in Kitas nicht verpflichtend ist.

Kinder strahlen Normalität aus

Und die Kinder? „Man merkt es ihnen das turbulente Jahr nicht an“, sagt Marisa Faißt-Neininger. „Sie sind viel schneller im Annehmen neuer Situationen als so mancher Erwachsener.“ Nach dem Lockdown im Frühjahr hatte sich das Team schon darauf eingestellt, etliche Kinder nach der dreimonatigen Zwangspause neu einzugewöhnen, vor allem aus dem Krippenbereich bei den unter Dreijährigen, sagt Marisa Faißt-Neininger. Es war nicht nötig: „Kein einziges Kind hatte Probleme mit dem Wiedereinstieg. Das war auch für uns ein tolles Signal. Die Normalität, die von den Kindern ausstrahlt, nimmt man auch als Erzieher mit. Da können wir Großen von den Kleinen viel lernen.“