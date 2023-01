Die Fraktion der Grünen hat jetzt einen Eilantrag für die Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 1. Februar, gestellt: Die Entscheidung des Gemeinderates, in allen städtischen Sporthallen das warme Wasser abzustellen und die Temperatur auf 17 Grad abzusenken, soll aufgehoben werden. Die Grünen schreiben, dass eigene Erfahrungen sowie die Rückmeldungen von Vereinen und Schulen zeigen, dass die vom Gemeinderat getroffene Entscheidung nicht sinnvoll gewesen sei.

So sei der Sportunterricht für Kinder in Hallen von rund 17 Grad (oder eher noch drunter) nur schwer möglich. Vor allem bei Hobbysportlern und Kindern ist eine Verletzungsgefahr erhöht, wenn der Sportunterricht wie gehabt durchgeführt wird und nicht den abgesenkten Temperaturen angepasst ist.

Hier kommt aktuell nur kaltes Wasser aus dem Hahn: Die Duschen in der Turnhalle des Gymnasium am Romäusring, das soll sich sofort ändern, wenn es nach den Grünen geht. | Bild: Joachim Klein

Ohne zu duschen sei eine sportliche Betätigung oder gar ein Wettkampf für die Erwachsenen und Hobbysportler unangenehm, für Lehrkräfte nicht akzeptabel und für auswärtige Mannschaften (Handball, Volley, Basketball) untragbar.

Die Hallen des Landkreises sind weiterhin beheizt und haben Warmwasser, genauso die Kunsteisbahn. Damit ist ein Flickenteppich entstanden, der nur Unmut und Unverständnis hervorruft, so die Grünen. Sie schreiben: „Wir beantragen hiermit in einem Eilantrag die Aufhebung dieser beiden Energiesparpunkte: Abstellen des Warmwassers und Temperaturabsenkung in den Hallen auf 17 Grad. Wir können hiermit nicht bis Ende Februar warten, das sollte jetzt sofort passieren“.

Harter Wettkampf derzeit ohne warme Dusche danach: Hier die Volleyballerin Lisa Grünwald bei der Annahme unter Beobachtung von Sonja Kühne. | Bild: Joachim Klein

Am 21. Dezember haben die Grünen nach eigener Angabe eine Anfrage an Oberbürgermeister Jürgen Roth und die Fraktionsvorsitzenden gestellt, die bis heute noch nicht abschließend behandelt wurde. Dazu kommt, dass es bereits eine Entwarnung bezüglich der Gasmangellage gebe und auch die Bäder über SVS-Geschäftsführer Gülpen bereits mit der Anhebung der Wassertemperatur reagiert haben.

Die Grünen weiter: „Wir haben das der Verwaltung und den anderen Fraktionen mitgeteilt und hoffen auf die Kooperation der Verwaltung und das Verständnis der Kollegen“. Der Fraktionsantrag ist von Ulrike Salat unterschrieben.