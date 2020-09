Wer kürzlich im E-Center in Villingen gewesen ist, wird es bemerkt haben: Das Reisebüro der Einkaufsgenossenschaft schließt zum 14. September. Damit steht die Villinger Dependance aber nicht alleine da. Nur einer von bislang zwölf Standorten bleibt 2021 erhalten.

Am und vor dem Edeka-Reisebüro im E-Center in der Vockenhauser Straße in Villingen befinden sich zurzeit zwei Plakate. Auf einem steht, dass das Reisebüro aufgrund der Corona-Pandemie und aus Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden derzeit geschlossen