Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Durchsuchung in Villingen: Polizei nimmt einen Reichsbürger ins Visier

Bei einer großangelegten Razzia des Landeskriminalamtes (LKA) gegen sogenannte „Reichsbürger“ in Baden-Württemberg und Hessen wurde am Mittwoch auch die Wohnung eines Verdächtigen in der Konstanzer Straße in Villingen durch Spezialkräfte der Polizei durchsucht.