Wer künftig in Villingen unterwegs ist, braucht gute Nerven und viel Geduld: Die Stadtverwaltung kündigt Sperrungen im Zuge der Ausbaumaßnahme des Brigachradwegs zwischen dem Fußweg „Stöckerbergle“ und der Bickenstraße/Brigachstraße an.

Dies sei notwendig, um die Querung des Brigachradweges über die Bickenstraße in die Brigachstraße herzustellen. Betroffen ist der Bereich Bickenstraße zwischen der Verbindung Bahnhofstraße/Friedrichstraße/ Schwenninger Straße und dem Kaiserring/Klosterring.

Vorerst wird ab Sonntag, 16. Oktober, der Fahrstreifen vom Kaiserring kommend stadtauswärts zur Bahnhofstraße/Friedrichstraße/Schwenninger Straße gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt über den Klosterring und die Mönchweilerstraße.

Bald ist auch hier in der Bickenstraße kein Durchkommen mehr. Erst wird die Spur stadtauswärts gesperrt, dann die anderen beiden Fahrbahnen. | Bild: Hoffmann, Claudia

Ab 23. Oktober kommt die Sperrung

Ab Montag, 23. Oktober, müssen dann beide Fahrtrichtungen in diesem Bereich der Bickenstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Dies bedeutet, dass der Verkehr vom Kaiserring nicht in Richtung Bahnhofstraße/Friedrichstraße sowie Schwenninger Straße abbiegen kann.

In umgekehrter Richtung ist der Kaiserring nicht mehr aus Richtung Bahnhofstraße/Friedrichstraße sowie Schwenninger Straße erreichbar. In den Kaiserring kommt man nach Beginn des zweiten Bauabschnitts von der Schwenninger Straße aus über die Bahnhof-, Gerwig- und Bertholdstraße, was auch entsprechend ausgeschildert wird, teilt die Stadtverwaltung mit.

Villingen-Schwenningen Schnelle Reaktion der Stadt: Wie das Verkehrschaos eingedämmt wird Das könnte Sie auch interessieren

Rad- und Fußgänger von Sperrung betroffen

Die Rad- und Fußwege in diesem Bereich sind gleichermaßen von den Vollsperrungen betroffen. Das heißt, dass die Rad- und Fußwegnutzer ab dem 16. Oktober ihre Wege über die Paradiesgasse und Kaiserringanlagen nehmen müssen.

Das betrifft Schüler, die diese Wege zu den Schulen in der Stadt nehmen. Eine entsprechende Ausschilderung wird noch angebracht.

Ampelanlage mit einer Querungshilfe

Grund der Sperrung sind Tiefbau- und Straßenbauarbeiten für die Herstellung einer Ampelanlage mit Querungshilfe zum sicheren Überqueren der Bickenstraße für den Rad- und Fußverkehr sowie Bauarbeiten in der Brigachstraße. Dabei wird ein barrierefreier Übergang geschaffen.

Wegen des Radwege-Baus soll die Bickenstraße gesperrt werden. | Bild: Hoffmann, Claudia

Die Anlieger der Brigachstraße sind angehalten, die Zufahrt über die Postgasse zu nutzen. Das Parken in der Brigachstraße ist nur eingeschränkt möglich.

Buslinien werden umgeleitet

Auch der Nahverkehr mit den Stadtbuslinien 1, 4, 6, 7, 8, sowie den Buslinien 500 und 660 ist von der Sperrung betroffen. Im ersten Bauabschnitt können die Haltestellen Paradiesgasse und Kaiserring nicht mehr angefahren werden und entfallen.

Die Buslinien werden durch die Bahnhofstraße umgeleitet. Fahrgäste werden gebeten, in diesem Zeitraum auf die Haltestelle Bahnhof Villingen auszuweichen.

Für die weitere Dauer der Baumaßnahme können dann auch die Haltestellen im Klosterring (Neckarverlag und Klosterring) nicht mehr angefahren werden, so die Stadtverwaltung.

Hier lesen Sie, was genau am Brigachradweg geplant ist.