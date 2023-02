Schwer bewaffnete Polizisten eines Sondereinsatzkommandos (SEK) warennahe der Schwenninger Innenstadt im Einsatz: Festgenommen wird ein Verdächtiger, der mit roher Gewalt in der Drogenszene in Süddeutschland Angst und Schrecken verbreitet haben soll.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heidelberg fielen der Festnahme-Einheit in Schwenningen 1,13 Kilogramm Kokain in die Hände.

Die ferngesteuerte Festnahme

Den Zugriff gesteuert haben nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mannheim die Heidelberger Staatsanwaltschaft und das Rauschgiftdezernat der Heidelberger Kriminalpolizeidirektion. Die Zielperson der Ermittler soll wegen hohen Fahndungsdrucks im Rhein-Main-Gebiet in Villingen-Schwenningen untergetaucht sein. Auffällig: Schon mehrfach kam es zu markanten Polizeieinsätzen in dem Gebiet.

Die SEK-Beamten rüsteten sich sicherheitshalber mit Schutzkleidung und Bewaffnung aus. Zu dem offenkundig in illegale Drogengeschäfte verwickelten Festgenommenen gibt es eine Aktenlage, die es sich hat. In Gebiet Mannheim und Heidelberg soll der Verdächtige sein Umfeld mit Waffengewalt gefügig gemacht haben. Massive Bedrohungen sollen von dem Mann ausgegangen sein.

Zurück vom Einsatz in Schwenningen. Dieser SEK-Beamte wurde vor zwei Jahren im Wohngebiet oberhalb des Bahnhofs eingesetzt – so wie jetzt wieder in dem Quartier. | Bild: Sprich, Roland

Vorgehalten wird dem Verhafteten, dass er einen an den illegalen Handelsgeschäften mit Betäubungsmitteln Beteiligten unter Androhung von Waffengewalt zur Zahlung einer fünfstelligen Summe genötigt haben soll, heißt es weiter.

Das SEK ging in Schwenningen bei der Festnahme entsprechend vor: Von einer Seitenstraße aus und über einen Hinterhof sowie über den Vordereingang rückten die Einheiten im Schutz der Dunkelheit vor.

So schleichen sich die Polizisten an

Sprinter und Kastenwagen ohne Aufschrift wurden von den Beamten zur Tarnung eingesetzt. Schusssichere Helme, Sturmhauben, kugelsichere Westen, Waffen im Anschlag – ein von mehreren Mietern bewohntes Haus an der Arndtstraße war das Ziel.

Dann ging alles ganz schnell. Der Mann soll widerstandslos festgenommen worden sein, er wurde in einen Transporter geführt. Wenig später rückte das SEK mit dem Mann schon wieder ab.

Vor Ort verblieben nach Angaben von Nachbarn noch mehrere Polizisten in Zivil, die sich um Spurensicherung und Versiegeln der Eingangstüre gekümmert haben sollen, wird weiter aus dem Wohnumfeld berichtet.

Wie der Gesuchte der Polizei ins Netz geht

Wie aber fanden Staatsanwaltschaft und Polizei den mutmaßlichen Drogendealer mitten in Schwenningen? Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass der Verdächtige sich im Netz der alten Schwenninger Straßen wohl gut versteckt gefühlt haben soll.

Mit Chats über ein Smartphone soll er sich verraten haben. Die Beamten haben ihn über das Gerät offenbar orten können.

Das Gebiet um die Schwenninger Arndtstraße ist immer wieder Schauplatz markanter Polizeieinsätze. | Bild: Trippl, Norbert

Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des „Verdachts des teils bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, der besonders schweren räuberischen Erpressung und weiterer schwerer Straftaten erlassen“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Nach der Festnahme in Schwenningen habe „eine Ermittlungsrichterin den Haftbefehl eröffnet und in Vollzug gesetzt“. In einem Gefängnis warten auf den Mann nun Vernehmungen.