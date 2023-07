Äußerst stimmungsvoll und persönlich feierte der Hoptbühl-Abiturjahrgang 2023 die bestandenen Abiturprüfungen. Die festlich geschmückte Neue Tonhalle bot den Rahmen für ein buntes Programm. Neben kleinen Spielen und einer Aufführung der Lehrer stand dabei auch das gesprochene Wort im Mittelpunkt, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

In einer Rede blickten zwei Abiturienten zurück auf ihre Schulzeit und würdigten dabei den guten Zusammenhalt der Stufe und die vielen gemeinsamen Aktivitäten. Auch lobten die beiden den Kontakt zu und das gemeinsame Arbeiten mit den Lehrkräften des GaH. Dass die Wertschätzung gegenseitig ist, zeigten die Lehrerinnen und Lehrer bei der Verleihung der Abiturzeugnisse: Jeder Schüler wurde beim Gang auf die Bühne vom Kollegium abgeklatscht, die Preisträger mit persönlichen Worten bedacht.

Die herausragenden Leistungen, die aus dieser gemeinsamen Arbeit resultierten, wurden in der Rede der Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer hervorgehoben. Neben einem beeindruckenden Gesamtdurchschnitt erreichten drei der 42 Absolventen sogar einen Notendurchschnitt von 1,0. Jonathan Wagner wurde als Jahrgangsbester für den Preis des Oberbürgermeisters nominiert.

Das Abitur bestanden haben: Nina Adam, Sema Selen Albayrak, Vanessa Balzer, Sofia Bäuerlein, Noah Bochmann, Raffael Boger, Julie Cellier, Levent Dayan, Ioulia Dimitriadou, Maximilian Ekgardt, Alina Franz, Erjon Gashi, Lars Haunschild, Estée Hauser, Anna Janjic, Sophia Jurcuk, Leonie Kieninger, Alina Kienzler, David Kindsvater, Marie-Christin King, Diana Kowtun, Silia Leva, Eren Mahmud, Rebekka Maret, Emma Allegra Meier, Sam Miller, Leonie Mirt, Michelle Netyossov, Eva Peetz, Paul Radeck, Nico Rohrer, Marie Schneider, Kevin Schütz, Manuel Stadnik, Nicole Sultanmagadow, Jonathan Wagner, Luise Wagner, Madlen Wasinger, Tim Ilja Wiest, Tim Wintermantel, Alexa Maria Wursthorn. Ein Lob für die guten schulischen Leistungen im zwölften Schuljahr bekommen Alina Franz, Alina Kienzler, Sam Miller, Nico Rohrer, Luise Wagner, Tim Wiest. Einen Preis für die besonders guten schulischen Leistungen bekommen Erjon Gashi, Diana Kowtun, Rebekka Maret, Emma Allegra Meier, Eva Peetz, Marie Schneider, Jonathan Wagner, Alexa Wursthorn. Zahlreiche Schüler wurden mit Abiturfachpreisen ausgezeichnet. Preis des Oberbürgermeisters: Jonathan Wagner. Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung: Jonathan Wagner. Scheffel-Preis im Fach Deutsch: Diana Kowtun. Deutsch-Physikalische Gesellschaft: Erjon Gashi, Nico Rohrer, Jonathan Wagner. Ferry-Porsche-Preis: Jonathan Wagner. Gesellschaft dt. Chemiker: Jonathan Wagner. Ökonomiepreis: Eva Peetz. Big-Band: Jonathan Wagner. Kunstpreis: Nina Adam, Marie Schneider. Französischpreis: Rebekka Maret.

Weitere Preise wurden mit Unterstützung des Fördervereins „Freunde des GaH“ verliehen: Englischpreis: Diana Kowtun, Musikpreis: Emma Allegra Meier, Jonathan Wagner, Biologiepreis: Emma Allegra Meier. Anerkennung für das Engagement für die Schulgemeinschaft: Zertifikat Schülergenossenschaft: Noah Bochmann, Ioulia Dimitriadou, Alina Franz, Paul Radeck.