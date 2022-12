von Leonie Vaas

Um das Neue Jahr so richtig einzuläuten, werden von manchen Bürgern hunderte Euro in die Luft geschleudert. 2022 ist dies auch wieder erlaubt. Wir haben uns in der Villinger Innenstadt umgehört, ob die Menschen überhaupt mit einem großen Feuerwerk feiern wollen.

Ja, mit großen und bunten Raketen

Tatjana Springmann habe es „schon aufgeregt, dass es kein Feuerwerk im letzten Jahr gab“. Deshalb wolle sie dieses Jahr umso mehr feiern und freue sich schon so richtig auf Silvester. Am liebsten mache sie das zu Hause mit ihren Freunden und Familie.

Tatjana Springmann hat an Silvester vor, so richtig zu böllern. | Bild: Leonie Vaas

Laut Springmann gehören zum Feuerwerk vor allem die großen und bunten Raketen dazu. Doch auch die kleinen Böller und Wunderkerzen dürfen nicht fehlen. Auch wenn die Preise steigen, wird sie ihr Geld trotzdem in ein schönes Feuerwerk investieren.

Nein, wegen Tieren und Umwelt

Laura Kreidler und Mirela Keres sind da anderer Meinung. Sie wollen Silvester lieber drinnen bleiben und in Ruhe ins neue Jahr starten. Allein schon „wegen den Tieren und der Umwelt“. Kreidler habe eine Katze und wolle schon deshalb kein Feuerwerk machen. In der Nachbarschaft seien viele Tiere wegen dem lauten Knallen weggelaufen oder total verstört gewesen, erzählt sie. „Das muss echt nicht sein.“

Laura Kreidler und Mirela Keres wollen wegen der Tiere und der Umwelt nicht böllern. | Bild: Leonie Vaas

Wenn es in der Stadt ein Feuerwerk gibt, dann stellen Kreidler und Keres sich vielleicht auf den Balkon und schauen zu. Selber böllern wollen sie allerdings nicht. Denn die große Frage bleibe immer offen, wer den Dreck am nächsten Tag dann aufräume.

Ja, egal wie viel es kostet

Aleksy Dolph hingegen hat die Pläne für Silvester schon fest im Kopf und ist voller Vorfreude. Er erzählt, dass er es richtig krachen lasse und „alles ballert“. Egal, wie viel es kostet, die großen Raketen und auch Böller gehören da auf jeden Fall dazu.

„Je größer, desto besser.“ Das ist Aleksy Dolphs Meinung zum Feuerwerk zum Jahreswechsel. | Bild: Leonie Vaas

Ein besonderer Grund so richtig zu feiern, sei aber ein ganz anderer: „Ich bin vor drei Monaten Vater geworden“, erzählt Dolph stolz. Das wolle er nachfeiern und verbringe Silvester deswegen dieses Mal zu Hause zusammen mit seiner Familie.

Die vergangenen Jahren hatte er das neue Jahr mit seinen Kumpels in der Villinger Innenstadt begrüßt. Böllern und feiern will er trotz Kind und noch mehr als die Jahre zuvor. Denn „je größer, desto besser“, findet Dolph.

Ja, das ist es wert

Auch Nick Roth hat vor, dieses Jahr größer als als die vergangenen Jahre zu feiern. Er findet es „schade, dass letztes Jahr nichts ging“. Raketen und laute Böller gehören zum Starterpack, bei Roth und seinen Freunden an Silvester.

Nick Roth ist bereit einen hohen Preis für ein tolles Feuerwerk zu zahlen | Bild: Leonie Vaas

Extra auf ein abgelegenes Feld fahren oder außerhalb der Stadt feiern, wolle er dafür aber nicht. „Lieber zu Hause mit meinen Kollegen“, sagt Roth. Er freue sich schon auf den Abend und findet, dass das Geld, das er in das Feuerwerk steckt „auf jeden Fall wert“ ist.

Nein, weil die Kinder Angst haben

Katharina Kern berichtet, dass sie an Silvester gar nicht böllert. Sie feiert mit ihrer Familie zu Hause. Lieber schauen sie dem Feuerwerk zusammen zu, anstatt selber was zu machen. Vor allem wegen den Kindern, diese hätten Angst vor dem lauten Knall der Raketen und Böller. Das haben „wir einmal probiert und danach nicht mehr“, berichtet Kern.

Katharina Kern böllert an Silvester gar nicht, lieber schaut sie mit ihrer Familie dem Feuerwerk zu. | Bild: Leonie Vaas

Sie wohne mit ihrer Familie in Villingen und so könnten sie an Silvester das große Feuerwerk mit Abstand betrachten. Allerdings gehören bei Familie Kern Wunderkerzen zum festen Bestandteil an Silvester.