In Villingen-Schwenningen und der Region gilt nun seit über zwei Wochen die Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Über Weihnachten waren die strengen Lockdown-Regeln kurzzeitig gelockert worden, nun gelten sie erneut. Und das noch bis mindestens zum 10. Januar. Die Bürger würden sich bisher überwiegend an die Regeln halten, gibt das Polizeirevier in Villingen Auskunft.

Nur wenige Verstöße

„Wir hatten so gut wie keine Verstöße gegen die Ausgangssperre„, sagt Armin Irion, stellvertretender Leiter des Polizeireviers in Villingen. Dort habe es bis zum Montag, 28. Dezember, lediglich zwei Verstöße gegeben, die zur Anzeige gebracht worden seien. Über Weihnachten waren die Regeln ja aber auch ausgesetzt worden, so Irion.

Natürlich habe es sicherlich mehr Verstöße gegeben, allerdings könne die Polizei auch nicht alles kontrollieren. „Wir halten ja nicht alle Menschen sofort an, die nach acht Uhr unterwegs sind“, so Armin Irion gegenüber dem SÜDKURIER. „Viele sind ja auch berechtigt draußen unterwegs, und beispielsweise auf dem Weg nach Hause nach der Arbeit“.

Appell an die Einsicht

Bei einem Verstoß würde dieser meistens auch nicht direkt zur Anzeige gebracht. „Es ist situationsbedingt, was wir dann anwenden. Das kommt immer drauf an“, sagt der stellvertretende Revierleiter. Meistens würden die Beamten erst einmal auf die geltenden Regeln hinweisen und an die Einsicht der Bürger appellieren. Bisher zeige dies meistens Erfolg.

Verstärkte Kontrollen an Silvester

Die Polizei kontrolliere innerhalb des Regeldiensts, also auf der regulären Streife. Meistens werden dabei strichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Ungefähr zwei mal im Monat käme es aber auch zu Schwerpunktkontrollen, bei denen das Polizeirevier Villingen durch das Polizeipräsidium Einsatz unterstützt würde.

Nun bereite man sich im besonderen Umfang auch auf die Silvesternacht vor. „Das ist keine normale Nacht“, sagt Armin Irion. Deshalb habe die Polizei an Silvester in der Vergangenheit immer verstärkt kontrolliert. So sei es auch dieses Jahr. Insbesondere, da man nicht genau wisse, mit welchen Verhalten der Menschen man zum letzten Tag des Jahres rechnen müsse.