Vielleicht war es für eine 24-Jährige einfach ein bisschen zu früh. Weil sie am Mittwoch gegen 4.30 Uhr eine rote Ampel überfahr kam es zu einem Unfall mit drei Verletzten, zwei demolierten Autos und Blechschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Es krachte in auf der Kreuzung von Mühlweg und Kreuzstraße in VS-Schwenningen. Die 24-jährige mit einem Einser-BMW fuhr laut Polizeiangaben, von der Kreuzstraße kommend, in Richtung Stadtmitte, wobei sie das Rotlicht einer Ampel nicht beachtete.

Mädchen leicht verletzt

Auf der Kreuzung stieß sie mit einem Suzuki Celerio einer 65-Jährigen zusammen, die auf dem Mühlweg fuhr. Dabei erlitten die Fahrerin des Suzuki sowie ein bei ihr mitfahrendes zehnjähriges Mädchen leichte Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin zog sich eine leichte Verletzung zu.