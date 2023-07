Nachmittags gab es noch Starkregen, abends beruhigte sich das Wetter, sodass der Musikverein Schwenningen seinen rund 160 Besuchern am Hasenplatz unter freiem Himmel sein beliebtes Sommerkonzert präsentieren konnte. Und das gleich mit beiden Kapellen.

Dirigentin Antonie Fritz entlockte zu Beginn der Jugendkapelle mit der Polka „Jugendträume“ oder dem fantastischen „The Best of Queen“ gleich völlig verschiedene musikalische Stimmungen. Mit diesem Auftritt rundeten die Kinder und Jugendlichen die Reihe ihrer beachtlichen auswärtigen Präsentationen vor der Sommerpause gekonnt vor heimischer Kulisse ab.

„Bier, Wurst und Blasmusik“, so kündigte Vorsitzender Adrian Stier, der in bekannt lockerer Weise durch das Programm führte, nach der Pause den Auftritt der Stammkapelle an. Erstmals gab der neue musikalische Leiter Gerhard Nesselhauf auf dem Hasenplatz beim Open-Air-Konzert sein Debüt. In Erinnerung an die Gemeinde Salem zündeten die Musikantinnen und Musikanten mit dem Konzertmarsch „Salemonia“ schon zu Beginn ein musikalisches Feuerwerk. Polka gehört zu den wichtigsten Musikrichtungen der Blasmusik. Die Schwenninger gefielen besonders mit der Polka „Mein Egerländer Stern“. Aber auch ein Besuch in Peter Maffays Konzert-Album und Musical Tabaluga durfte nicht fehlen. Wer kennt nicht dessen Song „Nessaja“, der auch unter dem Titel „Ich wollte nie erwachsen sein“ bekannt wurde. Beim „We will rock you“ von Queen ging das Publikum voll mit und klatschte den unverwechselbaren Rhythmus.

Seit einiger Zeit spielen auch talentierte und hoch motivierte Nachwuchsmusikanten der Nachbargemeinden Beuron-Hausen im Tal und Irndorf in bei den beiden Schwenninger Kapellen. Einer davon ist der 18-jährige Maximilian Frei aus Hausen im Tal. Er begeisterte mit seinem Tenorhornsolo „Memory“ und wurde dafür frenetisch gefeiert. Das nächste Solo präsentierte Paul Buck aus Laiz, der sich auch den Heubergern anschloss. Er wurde ebenfalls für sein Trompetensolo „Gabriellas Song“ mit viel Beifall belohnt.

Beim Finale des Hasenplatz-Events wurde vom Musikverein in Verbindung mit seinen Gästen kräftig gesungen. Mit „Dem Land Tirol die Treue“, dem „Badner-Lied“ oder der Zugabe „Auf der Vogelwiese“ zeigten Dirigent Gerhard Nesselhauf und seine Musikerinnen und Musiker, dass sie auch stimmlich bestens drauf sind. Die Musikantinnen der Stammkapelle des Musikvereins präsentierten sich beim Konzert am Freitag erstmals in neuem Outfit.

Nächster Höhepunkt ist am 10. September das Musikfest im Strohpark, wo drei Kapellen der Nachbarschaft aufspielen werden. Das Jahreskonzert des Musikvereins Schwenningen ist am 2. Dezember in der Heuberghalle.