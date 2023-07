„ChampanGaR“ lautete das diesjährige Abimotto des Gymnasiums am Romäusring. Und dann knallten in klassischem Rahmen beim Abiball tatsächlich die Korken. Festlich gekleidete Absolventen, Eltern, Verwandte, Freunde sowie Lehrer trafen in der Neuen Tonhalle zusammen, um den erfolgreichen Abschluss der Schulzeit zu feiern, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Max Weisser und Jakob Schindler moderierten durch den Abend, der viele prickelnde Momente zu bieten hatte: Viel zu lachen gab es beispielsweise in einem Film, in dem die Absolventen mitunter etwas verfängliche Fragen zu ihrer Schulkarriere beantworteten. Die Lehrer maßen sich in Teamspielen miteinander und Filme über die Studienfahrten ließen den einen oder anderen angesichts des bevorstehenden Abschieds nostalgisch werden.

Auch das musikalische Programm erwies sich als äußert gelungen: Anja Sandler und Mariella Benz stießen mit „Here‘s to us“ symbolisch an auf all die vergangenen und kommenden gemeinsamen Erlebnisse. Auch Mathea Warkentin und Selin Solak bekamen für ihre musikalische Interpretion von „Apacampa“ (Ukulele und Gesang) viel Applaus.

Florentina Grieninger und Mariella Benz zeigten in ihrer Abiturrede große Wertschätzung für alle am Schulleben Beteiligten, die sie durch ihre Schulzeit begleitet haben. Dabei vergaßen sie selbst diejenigen nicht, die normalerweise eher hinter den Kulissen arbeiten: Nicht nur Schulleitung und Lehrer, sondern auch Hausmeister, Sekretärinnen und Putzkräfte wurden dankend erwähnt.

Jochen von der Hardt, Schulleiter des GaR, ließ sich ganz vom Abimotto inspirieren und verglich in seiner ebenso geistreich-witzigen wie auch nachdenklich stimmenden Rede vor der feierlichen Zeugnis- und Preisverleihung den Herstellungs- und Reifungsprozess von Champagner mit dem Prozess des Erwachsenwerdens der Schülerinnen und Schüler. Mit einem abschließendem Lied (Selin Solak: „You make me feel like a natural woman“) ging ein abwechslungsreicher Abend zu Ende.

Die Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums am Romäusring: Tobias Aichele, Sophie Allenow, Mariella Benz, Gina Betzner, Lara Cangür, Carlotta Caspari, Yoschua Cojab Bendisch, Hasan De Santis, Alina Dell, David Dressel, Lukas Ehrle, Sinan Eslek, Lorena Franow, Manuel Götz, Pauline Graf, Leon Grathwol, Carla Greimel, Florentina Grieninger, Elisa von der Hardt, Wattana Häßler, Simon Hauer, Cecilia Hensler, Eneas Hermannstädter, Zoe-Alicia Herosch, Dayen Herr, Chiara Jansen, Sandro Jock, Francois Jourdan Arias, Suay Ata Karakolcu, Makar Khrushchev, Henry Kienzle, Julia Kille, Moritz Kimmich, Kirschenbauer, Krabbe, Rebecca Kreidemeier, Mario Le Rose, Katjana Lenz, Lena Limberger, Giuseppe Maci, Paula Maier, Luis Maulbetsch, Alina Meichelbeck, Marcel Müller, Noemi Münch, Thomas Neufeld, Maria Obrezkova, Erik Pilz, Erik-Norwin Pohl Alonso, Kristian Rajh, Radharani Rajh, Lennart Roth, Anja Sandler, Jakob Schindler, Rafael Schmidbauer, Anna Schneider, Elias Schumacher, Norah Scott, Julian Smykala, Selin Solak, Manuel Teutsch, Daria Tschesnov, Mathea Warkentin, Karen Weiler, Max Weisser, Joel Willmann, Tommy Wu, Nina Zetzsche, Jonas Ziegler, Laura Zoescu.

Den Scheffelpreis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch, ihre intrinsische Motivation sowie ihr Interesse an Literatur und geisteswissenschaftlichen Themenstellungen erhält Rhadarani Rajh. Der Preis der Stiftung Humanismus heute für konstant sehr gute Leistungen im Fach Latein (Leistungsfach oder Basisfach) geht an Lukas Ehrle im Leistungsfach und Tobias Aichele im Basisfach. Für besonderes Engagement und sehr gute Leistungen im Leistungsfach erhält den Hermann-Maas-Preis Elisa von der Hardt. Den Preis der deutschen Mathematikervereinigung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik erhält Tobias Aichele. Der Preis der Deutschen physikalischen Gesellschaft geht an Tobias Aichele und Erik Pilz. Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für hervorragende Leistungen im Fach Chemie erhält Erik Pilz. Der Landessportpreis für herausragende Leistungen im Leistungsfach Sport geht an Gina Betzner. Preise des Freundeskreises für Engagement im kulturellen Bereich erhalten für langjähriges Engagement in der Theater-AG: Sinan Eslek, Rebecca Kreidemeier und Elisa von der Hardt, für langjähriges Engagement im Orchester: Pauline Graf und Carla Greimel und für ihr Engagement im Chor: Mariella Benz. Außerdem würdigt der Freundeskreis besonders engagierte Schulsanitäter. Preise erhalten hier Gina Betzner, Pauline Graf, Carla Greimel, Elisa von der Hardt, Luis Maulbetsch und Julian Smykala. Auch vergibt der Freundeskreis jedes Jahr einen Sozialpreis. Diesen erhält Selin Solak für ihr besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft und ihre langjährige Mitarbeit in der SMV. Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Abiturschnitt bis 1,5 können mit dem sogenannten e-fellows-Stipendium gefördert werden. Zehn Abiturientinnen und Abiturienten haben diesen Schnitt erreicht: Lukas Ehrle, Tobias Aichele, Norah Scott, Elisa von der Hardt, Erik Pilz, Pauline Graf, Gina Betzner, Juian Smykala, David Dressel und Carla Greimel. Aufgrund ihrer sehr guten Leistungen im Fach evangelische Religion wird Elisa von der Hardt ermuntert, sich beim Studienwerk Villigst für ein Stipendium zu bewerben. Die Schule unterstützt dann mit entsprechenden Gutachten.