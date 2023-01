VS-Schwenningen vor 2 Stunden

Drei Fahrzeuge und eine Hausfassade bei Unfall beschädigt – Schadenssumme: über 20.000 Euro

Großer Sachschaden an drei beteiligten Autos und einem Gebäude sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend an der Ecke Karlstraße und Hans-Sachs-Straße in Schwenningen passiert ist.