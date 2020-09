Villingen-Schwenningen – Ein Drama spielte sich am Sonntag in den österreichischen Alpen ab: Vier Jugendliche aus dem Raum Villingen-Schwenningen klettern im Montafon, einem fast 40 Kilometer langen Tal durch Vorarlberg. Die Gruppe hat sich eine echte Nordwand ausgesucht – in der Madrisella. Der Gipfel im Silvrettagebiet ist ein monolithisch aufragendes Stück Berg, mit einer atemberaubend schönen Silhouette.

Für die Touristen haben die Österreicher hier einen Klettersteig durch den Hang gespannt, der es in sich hat. Vertikal ragt die Nordwand auf, und genau so verläuft auch die Abenteuer-Route durch die Gipfelflanke. 750 Meter Stahlseilstrecke über 450 Höhenmeter unterstreichen die Verhältnisse – eine fast senkrechte Wand.

Einem 15-jährigen Mädchen aus der Gruppe widerfährt dann das Malheur. Laut einem Retter soll die Jugendliche zunächst ausgerutscht sein. Die Sicherung am Steilseil habe sie wahrscheinlich vor dem Schlimmsten bewahrt. Jedoch habe der abrupte Stopp nach dem Sturz den Knöchel stark in Mitleidenschaft gezogen – es ging für die junge Frau nicht mehr vor und nicht mehr zurück.

Wetter spielt nicht mit

Die Begleiter der Verunglückten hätten einen Notruf absetzen können, berichtet die Bergrettung Sankt Gallenkirch weiter. Normalerweise wäre nun ein Einsatzteam in einen Helikopter gestiegen. Ein eigens geschulter Helfer hätte sich dann mit der Trage aus dem Fluggerät zur Unglücksstelle abgeseilt, die Jugendliche in die Trage gelegt und dann hätte der Pilot die nächste Klinik angesteuert.

Nur: Am Sonntag zog über dem Montafon schlechtes Wetter auf. Regen und Nebel sorgten für schlechte Sichtverhältnisse. Manche unten im Tal wollen auch ein Gewitter am Berg beobachtet haben. Jedenfalls konnte der Hubschrauber nicht starten, ein Umstand, der die Rettungskräfte aber nicht weiter bremste. Mit zwei Spezialfahrzeugen rückte die Gruppe an den Fuß der Madrisella vor. Zwölf Mann stark, stiegen die Retter dann denselben Weg hoch, den sich die Jugendlichen aus dem Schwarzwald für ihre Sonntags-Tour auserkoren hatten. Jeder des österreichischen Zwölferteams extrem erfahren, trainiert für Einsätze genau wie diesen.

Mit schwerem Rettungsgepäck rückten sie vor – auf rutschigem Stein und in einem Steilhang, der auch die Gefahren des Steinschlags in sich birgt. Touristen mit etwas Klettererfahrung brauchen für diesen Klettersteig zweieinhalb Stunden, sportliche Touristen schaffen die Strecke in zwei Stunden. In Sankt Gallenkirch erzählen sie stolz, in einer halben Stunde hätten die Retter die Jugendlichen erreicht. Die orangefarbene Trage mit dem Mädchen aus Villingen-Schwenningen wurde dann abgeseilt. Sie erhielt noch in der Wand ein Schmerzmittel.

Die österreichischen Retter holen im Sommer wie im Winter Menschen in Not aus den Bergen, in den hochalpinen Gebieten der Schweiz, von Frankreich und Italien ist das nicht anders. Bei Lawinenabgängen, wenn die Seilbahn stecken bleibt, dann schlägt die Stunde dieser Teams ebenso wie bei Stürzen beim Canyoning oder bei normalen Skiunfällen. Diese Retter haben einen Grundsatz. Sie fragen nie, weshalb ein Mensch in diese Notsituation geraten ist. Sie helfen einfach.