VS-Pfaffenweiler (rod) Am Samstag und Sonntag ist es endlich nach langer Pause und Pandemie wieder soweit. Pfaffenweiler lädt anlässlich des 50jährigen Stadtjubiläums von Villingen-Schwenningen zum Dorffest auf dem Bolzplatz bei der Turn-und Festhalle ein.

Die örtlichen Vereine, die Kindertagesstätte, die Grundschule, die Landfrauen, der Kirchenchor, die Katholische Jugendgruppe und die Feuerwehr, die tatkräftig beim Aufbau und der Versorgung der Stände mit Wasser und Strom mit anpackte, haben alles für ein ungezwungenes Festwochenende mit musikalischer Unterhaltung und einem spannenden Rahmenprogramm vorbereitet. Kulinarische Leckerbissen an sechs Ständen inbegriffen.

Am Samstag um 15 Uhr wird Ortsvorsteher Martin Straßacker das obligatorische Fass Bier anstechen und am Abend mit der Rockband „Rolling Bones“, noch kräftig in die Gitarrensaiten greifen, bevor Sonntagfrüh um 1 Uhr der erste Tag zu Ende geht. Festbeginn am Sonntagvormittag ist um 11 Uhr.

Für die auswärtigen Gäste macht ein Festbesuch mit den Öffentlichen Personennahverkehr Sinn. Genauso führen die umliegenden Rad- und Wanderwege durch Pfaffenweiler mit der Möglichkeit zu einem Stopp beim Dorffest. So kann man das Bier, den Wein oder einer der leckeren Cocktails genießen, ohne ständig den Promillegehalt im Auge zu behalten. Für alkoholfreien Bier- und Cocktailgenuss ist neben den Erfrischungsgetränken ebenso gesorgt. Wer dennoch mit dem Auto kommt, findet Parkplätze rund um die Turn-und Festhalle, Grundschule und Kindergarten.

Das Festprogramm

Samstag: 14 Uhr Festbeginn, 15 Uhr Fassanstich mit Freibier, 15.30 Uhr spielt der Fanfarenzug der Glonki Gilde, 16 Uhr Auftritt der Kindertagesstätte, 16.30 Uhr Auftritt der Tanz AG Grundschule, 17 Uhr Auftritt der Grundschule, 17.30 Uhr Mini Disco (30 Minuten), 18.30 Uhr Auftritt der Krawazi Ramblers und ab 20.30 Uhr spielen die Rolling Bones.

Sonntag: 11 Uhr Festbeginn, 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Obereschach, 14 Uhr bis 16 Uhr Kinderspielzeugflohmarkt, 15 Uhr Parcours-Aufführung des Judo-Sport-Clubs Pfaffenweiler, um 16 Uhr spielen die Villinger Alphörner und um 17 Uhr ist der Auftritt der Line Dance Gruppe Pfaffenweiler. Festende ist um 19 Uhr.