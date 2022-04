Kurz vor elf Uhr an einem Werktag formt Ali Sirince im Picknick-Imbiss in Villingen frische Teigportionen zu Fladenbroten, um sie anschließend im Pizzaofen fertig zu backen.

Noch ist nichts los vor seiner Straßentheke in der Schlösslegasse 5. Noch. Denn pünktlich mit dem Mittagsgong in den Schulen stehen viele Jugendliche und Berufstätige bei „Gino“ – wie er von vielen Kunden genannt wird – Schlange, um eine schnelle, günstige Mittagsmahlzeit zu bestellen.

Kebap mit oder ohne Fleisch, mit Schafskäse, ohne Zwiebeln, dazu Pizza oder Pide, alles mit viel Soße und „mit scharf“, so lauten häufig die Bestellungen und das seit 2009, als Ali Sirince und seine Frau Selver von der Türkei nach Deutschland kamen und den Imbiss übernommen hatten.

Der Picknick-Imbiss in der Schlösslegasse existiert seit 1986 und ist damit der erste Kebap-Laden der Stadt. | Bild: Fröhlich, Jens

Anfangs hatten sie täglich geöffnet, mittlerweile gönnen sie sich immer sonntags eine Pause. „Sonst schafft man das nicht. Man muss auch mal ausruhen“, sagt der Chef. Soße, Teig und Gemüsemischung, alles ist selbst gemacht, nebenan in einer zusätzlichen Küche. Und das schätzen seine Kunden, da ist sich „Gino“ sicher.

Werbung habe er noch nie machen müssen. „Wir sind einfach bekannt.“ Die Kunden würden immer wieder kommen, teils seit vielen Jahren und selbst wenn sie nicht mehr hier wohnen und Villingen lediglich einen Besuch abstatten. „Damals als Schüler, heute mit ihrer Familie“, erzählt Sirince.

Erster Kebap-Laden der Stadt

Grund für diese Luxus-Situation ist wohl die Tatsache, dass es das Picknick seit 1986 gibt. Dies hat eine Recherche der Stadtverwaltung im Gewerberegister auf SÜDKURIER-Anfrage ergeben.

Das Schild ist neu, der Namen seit 1986 der selbe: Das Picknick ist Villingens erster Kebap-Laden. | Bild: Fröhlich, Jens

Eine ähnliche Anfrage bei der IHK Schwarzwald-Baar brachte derweil keinen noch älteren Betrieb zutage. Die Recherche sei nicht so einfach, erklärt IHK-Sprecher Christian Beck. Viele dieser Läden würden unter dem Stichwort Imbiss geführt, oder unter ganz anderen Bezeichnungen. Eine genaue Zuordnung sei daher schwierig.

50 Jahre Döner Kebap Der Döner Kebab, so wie ihn viele Menschen in Deutschland kennen, sei eine Berliner Kreation, erklärt Soziologe und Autor Eberhard Seidel. Das Imbissgericht soll vor 50 Jahren aus dem Zusammenspiel türkischer Einwanderer und der Berliner Mehrheitsgesellschaft entstanden sein. Hunderte ehemalige Gastarbeiter erster und zweiter Generation waren beteiligt. Geburtsort soll der Berliner Stadtteil Kreuzberg gewesen sein. Bundesweit gibt es laut Seidel rund 18.500 Döner-Imbisse und türkische Restaurants. Mit etwa 1600 Verkaufsstellen sei Berlin die Döner-Metropole.



Laut dem Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa (ATDID) hat der ehemalige Gastarbeiter Kadir Nurman 1972 den ersten Döner Kebab am Bahnhof Zoo in Berlin verkauft. Döner Kebab soll es jedoch bereits zuvor in einigen türkischen Restaurants gegeben haben, sagt Seidel.



Eine Erzählung über den Döner Kebab behauptet, er sei als Fladenbrot-Gericht in Berlin erfunden und anschließend in die Türkei reimportiert worden. „Das ist falsch“, so Seidel. Den Döner Kebab im Brötchen habe es in der Türkei bereits Mitte der 60er Jahre gegeben. Er sei dort aber nie so populär geworden wie in Deutschland. (dpa)



Der Döner Kebap hat also erst 14 Jahre nach seiner Erfindung in Berlin die Doppelstadt am Rande des Schwarzwaldes erreicht. Nach Ankunft hat das Angebot hier allerdings eine rasante Entwicklung erlebt. In den vergangenen 36 Jahren sind zahlreiche neue Imbiss-Buden hinzugekommen. Heute gibt es sie gefühlt an jeder Ecke der Stadt.

Immer mehr Konkurrenz

„Ein Problem“, ist sich Hatice Sert sicher. Sie betreibt seit sechs Jahren den City Orient-Imbiss in der Niederen Straße. Zuvor war sie erst als Gastronomin in der Färberstraße tätig und später zehn Jahre lang bei anderen Kebap-Anbietern angestellt, ehe sie sich ihren lang gehegten Traum mit einem eigenen Geschäft erfüllte.

Neben Bäckereien, Cafés, Restaurants und unterschiedlichsten Schnellimbissen würden immer weitere Kebap-Läden öffnen, was die Konkurrenzsituation stetig verschärfe. „Überall gibt es etwas zu essen“, sagt sie. Eine Lösung gegen das Überangebot könnte ihrer Meinung nach eine Begrenzung von Essensangeboten in der Innenstadt seitens der Stadtverwaltung sein.

Hatice Sert hat sich mit ihrem eigenen City Orient Imbiss in der Niederen Straße einen Traum erfüllt, auch wenn das sie viel Arbeit bedeutet. | Bild: Fröhlich, Jens

In diesem umkämpften Markt zu bestehen, ist nicht einfach. Auch Sert setzt dabei auf Qualität, bereitet Teig, Soße und Salatfüllung täglich nach Familienrezepten selbst frisch zu und steht meist selbst hinter der Theke, um die Kosten für Mitarbeiter gering zu halten. Heraus kommen immer wieder 17-Stunden-Tage, sechs Tage die Woche. Aber sie macht es gerne und ist froh, sich ihren Traum erfüllt zu haben.

Jubiläum wird nachgefeiert

Als Anbieter der ersten Stunde kann man Deniz Sahin von der Imbiss-Ecke in der Färberstraße bezeichnen. Nach bisherigen Informationen ist aktuell kein anderer Kebap-Anbieter der Stadt länger hier im Geschäft, als er.

Deniz Sahin verkauft seit 26 Jahren Döner Kebap und andere Spezialitäten in seiner Imbissecke in der Färberstraße. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Imbiss-Ecke wurde von seinem Vater vor 26 Jahren gegründet. Sahin übernahm kurz vor der Jahrtausendwende die Regie und bedient zusammen mit seiner Mutter bis heute erfolgreich die Kundschaft in der Färberstraße. Das 25-jährige Bestehen im vergangenen Jahr musste wegen Corona leider ausfallen. „Aber wir planen, das mit einem kleinen Sommerfest in diesem Jahr nachzuholen“, verrät Sahin.

Färberstraße ein besonderes Pflaster

Wie Deniz Sahin, sind auch Fatma und Mehmet Hayda mit ihrem Eren-Imbiss in der Färberstraße ansässig, allerdings ganz am anderen Ende. Beide Geschäfte profitieren neben dem Mittagsgeschäft mit Schülern und Angestellten vor allem von den vielen Partygästen am Wochenende. „Am Anfang war es schon ein wenig gewöhnungsbedürftig“, erinnert sich Fatma Hayda. Mittlerweile hat sie die ausgelassene Gästeschar aber ins Herz geschlossen und weiß damit umzugehen.

Fatma Hayda und ihr Mann Mehmet (nicht im Bild) betreiben in der Färberstraße sei 2004 den Eren Imbiss. Zu Gast ist gerade die kleine Esilanur (7), Tochter einer befreundeten Familie. | Bild: Fröhlich, Jens

2004 stand die Familie, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt, nach einer Kündigung kurzfristig ohne Einnahmequelle da. „Wir mussten uns schnell etwas Neues überlegen“, erinnert sich Fatma Hayda. Man entschied sich für die Eröffnung eines Imbiss, damals in dem Gebäude, wo heute der Stern-Imbiss ansässig ist.

Nachdem der Pachtvertrag fünf Jahre später ausgelaufen war, eröffneten sie den heutigen Standort nur wenige Meter weiter. Hier wollen sie auch noch lange bleiben. Das Imbiss-Geschäft scheint der Familie nämlich im Blut zu liegen. Auch zahlreiche Verwandte würden Kebap-Läden im Raum Balingen und Oberndorf betreiben, so Fatma Hayda.

Kebap essen alle gerne

In allen Gesprächen wurde deutlich: Der klassische Kebap steht auch 36 Jahre nach Einführung immer noch hoch im Kurs bei Villinger Kunden. Aufgrund der Konkurrenzsituation haben sich über die Jahre auch Pizza und zahlreiche andere Speisen auf die Karten geschlichen, so wie etwa bei Deniz Sahin, der vergangenes Jahr einen Käse-Döner ins Programm aufgenommen hatte.

Doch ganz ohne die klassischen Fleischtaschen geht es bei keinem der Anbieter, wahrscheinlich auch in den kommenden 36 Jahren nicht. Denn: „Nicht nur unsere Kunden, auch wir selbst essen gerne Kebap“, sagt Fatma Hayda.