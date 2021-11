Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Doch keine höheren Kosten? Gemeinderat Villingen-Schwenningen verschiebt die Erhöhung der Sportstättengebühren für Vereine

Was lange besprochen wurde, hätte am Mittwoch vom Gemeinderat VS eigentlich entschieden werden sollen: Die Erhöhung des Preises zur Nutzung der städtischen Sporthallen für Vereine. Die Abstimmung wurde aber kurzfristig verschoben und soll im Januar erneut auf die Agenda kommen.