„Es gibt viele Möglichkeiten auch in der Pandemie Kinder zu unterstützen.“ Das sagt Marius Schumpp, der im Schwarzwald-Baar-Kreis auch als „DJ Kälble“ bekannt ist. Gesagt, getan. So sammelte der DJ aus Villingen-Schwenningen durch einen Livestream im Internet, in dem er Musik für die Zuschauer auflegte, 500 Euro an Spendengeldern. Die Summe geht an den Waldkindergarten in Villingen.

Streaming aus dem Wohnzimmer

„Gegen 19 Uhr ging der Videostream am Samstagabend los“, sagt Marius Schumpp. „Aufgelegt habe ich in meinem Wohnzimmer, gestreamt mit meiner Handykamera.“ Bei der Musik war alles dabei von Pop bis Schlager, Rock und Hip-Hop.

„Ich wollte eigentlich nur bis 22 Uhr auflegen“ sagt der DJ. „Aber die Resonanz war so gut, dass ich bis 23 Uhr verlängert habe.“ Ungefähr 300 Menschen seien über den Abend verteilt bei seinem vierstündigen Livestream dabei gewesen. Übertragen wurde dieser über die Internet-Plattform Twitch, eine der populärsten Live-Streaming-Videoportale und gleichzeitig eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt.

Spendenaktion auch im vergangenen Jahr

Dabei rief Marius Schumpp immer wieder zu Spenden auf. Am Ende des Abends seien knapp 500 Euro zusammen gekommen. Bereits im vergangenen Jahr habe der DJ eine Spendenaktion mit einem Glühweinstand organisiert. Damals gingen die 350 Euro Spendengelder an die Nachsorgeklinik Tannheim.

„Wegen Corona konnten wir so eine Aktion dieses Jahr nicht machen“, sagt Schumpp. „Deshalb kam ich auf die Idee, einen Livestream zu machen.“ Dieses Jahr wollte er gerne an eine andere soziale Einrichtung spenden, ein Bekannter hätte ihn dann auf den Waldkindergarten in Villingen gebracht.

Kindergarten freut sich über spontane Spende

Dort ist man von der Spende begeistert. Erika Lotz, die Leiterin des Kindergartens, sagt: „Wir haben uns sehr über die Spende gefreut.“ Vor allem weil diese so spontan und unvorhergesehen gekommen sei. Nur ein Tag vor dem Livestream habe der DJ von seinem Vorhaben erzählt.

Am Abend selbst habe er dann immer wieder einen Zwischenstand durchgegeben, auf welche Summe sich die Spendengelder gerade belaufen. Was der Kindergarten mit dem Geld anfangen wird, weiß Erika Lotz noch nicht: „Das überlegen wir uns als Team gerade noch.“