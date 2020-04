Erneut verschafften sich nach Polizeiangaben zwei unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 21.30 Uhr, bis Montag, 16.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in zwei Gartenlauben auf der Schillerhöhe. Aus einem Gartenhaus entwendeten die Täter zwei Damenfahrräder in den Farben Grau und Schwarz sowie einen gefüllten 10 Liter-Benzinkanister. Aus der zweiten Hütte wurde nichts entwendet. Ein Zeuge konnte die beiden Männer am Montag gegen 12.15 Uhr auf der Flucht in Richtung Erddeponie beobachten. Er beschrieb diese wie folgt: 175 bis 180 Zentimeter groß, osteuropäisches Aussehen, einer war etwa 35 Jahre alt, von stabiler Statur, Stoppelhaare, der andere etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, blonde, längere nach hinten gekämmte Haare. Beide trugen einen dunkelblauen Jogginganzug. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720/8500-0 in Verbindung zu setzen.