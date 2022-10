Was für eine rauschende Geburtstagsparty da am Wochenende im Villinger Gewerbegebiet Vockenhausen abging (wie hier auch viele Bilder zeigen). Musikalische Gäste der Extraklasse und ein begeistertes Publikum feierten an zwei Tagen, eingebettet in die Feierlichkeiten von 50 Jahre VS, das zehnjährige Bestehen der Formation Soulmachine.

Die Veranstalter landeten sowohl mit der Party als auch mit der Wahl der Location einen genialen Coup. Wiederholung nicht ausgeschlossen.

Die scharfen Bläsersätze sind ein Markenzeichen der Band Soulmachine, die zehn Jahre alt wird und das am Wochenende in VS-Villingen feiert. | Bild: Sprich, Roland

Was das begeisterte Partypublikum nicht sah, waren die bangen Momente in den vergangenen Monaten, in denen sich die Veranstalter und Organisatoren immer wieder die Frage stellen mussten, ob das Ereignis wie geplant stattfinden kann.

Stichwort Corona. „Das war im Vorfeld eine heiße Nummer, auch wegen Corona“, sagt Bandleader Matthias Werner. Schließlich konnte bei Beginn der Planungen vor einem Jahr niemand voraussehen, wie sich die pandemische Situation entwickeln würde.

Die Besucher erscheinen beim Pumpel-Konzert gerne stilecht im 1970er-Jahre Outfit. | Bild: Sprich, Roland

Mit der Idee, die Geburtstagsparty in der Halle und auf dem Gelände der Sauser Event GmbH im Gewerbegebiet Vockenhausen stattfinden zu lassen, war man schließlich maximal flexibel. „Hier hätten wir die Konzerte auch unter freiem Himmel abhalten können“, sagte Kai Sauser. Das Wetter hätte jedenfalls, bis auf die Temperaturen, mitgespielt.

So war es doch gut, dass die Lagerhalle der Sauser-Brüder, die sich auf große Sportevents sowie kulturelle Veranstaltungen spezialisiert haben, in tagelanger Arbeit ausgeräumt und eine große Bühne aufgestellt wurde.

Etwa 500 Besucher feierten am Samstag gemeinsam mit der Band Soulachine deren zehnjähriges Bestehen. Am Vorabend ließen es nach Angaben des Veranstalters 900 Gäste bei Papi‘s Pumpels krachen. | Bild: Sprich, Roland

Dort feierten am Freitagabend zunächst die Lokalmatadoren, die Dörr-Brüder. Sie heizten dem Publikum mit deutschem Liedgut ein und überprüften die Textsicherheit der rund 900 Besucher, die anschließend mit Papi‘s Pumpels eine Reise durch die Schlagerwelt der 1970er Jahre unternahmen. Textsicher sangen die zum Teil im passenden Outfit erschienen Schlagerfans jede Textzeile mit.

Papi‘s Pumpels begeistern beim VS-Festival am Freitag 900 Besucher. | Bild: Sprich, Roland

Am Samstag eröffneten zunächst Billy Bob & The Buzzers, die den Rock‘n‘Roll aufleben ließen. Dann heißte die Gruppe Diva dem Publikum ordentlich ein und bot auf der Bühne eine gleichermaßen musikalisch ansteckende wie auch emotionale Show. War es doch der wohl letzte Auftritt von Sängerin Ana, die so manche Träne verdrückte.

Zehn Jahre und kein bisschen leise. Der Spruch stimmt auf jeden Fall bei Soulmachine, die ihren zehnten Geburtstag mit einem zweitägigen Festival auf dem Firmengelände der Sauser Event GmbH im Gewerbegebiet Vockenhausen feierte. | Bild: Sprich, Roland

Und schließlich betrat das Geburtstagskind die Bühne. The Soulmachine feierte und ließ sich feiern. Mit Musik aus den vergangenen zehn Jahren und einigen neu einstudierten Stücken gab die elfköpfige Formation Vollgas.

Die Band Soulmachine Die ursprünglich aus Rottweil stammende Band Soulmachine entstand vor zehn Jahren. Zunächst als musikalisches Projekt geplant, entwickelte sich aus der Band heraus eine Eigendynamik. Bis auf ein Bandmitglied bestehen Soulmachine aus Laienmusikern. Die gecoverten Musikstücke arrangieren sich die Musiker selbst passend auf ihre Besetzung.

Der Funke zum Publikum sprang schon nach den ersten Takten über und die Stimmung steigerte, sich im Laufe des Abends immer weiter.

„Tip-Top-Organisation, ein tolles Event. So etwas könnte man öfter in Villingen-Schwenningen machen.“ Konzertgast Marius Schumpp

Das zweitägige VS-Festival kam auch beim Publikum bestens an. „Das hat sich interessant angehört, die Location gefällt uns sehr gut, die Organisation ist super“, freute sich Frank Ostertag aus VS-Schwenningen. Auch Marius Schumpp aus VS-Villingen war voll des Lobes. „Tip-Top-Organisation, ein tolles Event. So etwas könnte man öfter in Villingen-Schwenningen machen.“

Bestens gelaunte Festivalbesucher genießen ausgelassen die Atmosphäre. | Bild: Sprich, Roland

Wie Rik Sauser sagt, sei das kleine Musikfestival „in erster Linie anlässlich des Geburtstags von Soulmachine entstanden.“ Es sei ein Kraftakt, die Firmenhalle als Eventraum herzurichten.

Doch angesichts der Tatsache, dass sich die Leute wohlfühlten „und die Location sich als sehr gut erwiesen hat, ist eine Wiederholung aktuell zwar nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen.“