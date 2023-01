Vor einem halben Jahrhundert schlossen sich Villingen und Schwenningen zur Doppelstadt zusammen. Für den Kunstverein VS ein willkommener Anlass, das Ergebnis einmal genauer zu betrachten. Für Axel E. Heil, der seit 1980 in der Stadt prägend als Kunstpädagoge tätig ist, ist die Fusion eine wahre Fundgrube. Die Doppelstadt wird bei ihm zur vielschichtigen Materialquelle eines mehrteiligen Bildes.

So fühlt sich die Doppelstadt an: Axel Heil hat für sein Kunstwerk Erde und Wasser aus Villingen und Schwenningen gesammelt und abgefüllt. | Bild: Stefan Simon

Vor einem Jahr mit der Arbeit begonnen

Vor knapp einem Jahr hat er in seinem Dauchinger Atelier mit dem Triptychon begonnen. Nun hängt „Facing VauEss (in progress..)“ gleich zum Beginn des Ausstellungsrundgangs wandfüllend im Erdgeschoss der Städtischen Galerie.

So sieht das Kunstwerk von Axel Heil vor einem halben Jahr aus, es verändert sich ständig. | Bild: Stefan Simon

„Wie die Doppelstadt ist das Werk noch nicht vollendet und auch in der Ausstellung wird daran gearbeitet“, so Heil, dem man nun bei der malerischen, zeichnerischen Fusionierung und der Akzentuierung der Bildflächen, zu sehen kann. Nebenbei erhält man dabei allerhand Erläuterungen zu seinem komplexen Werk und selbstverständlich zur Geschichte der badischen und württembergischen Stadtteile, die von ihren Wappentieren Greif und Hirsch auf den ersten Blick kaum sichtbar zusammengehalten werden.

Das großformatige Werk hängt im Erdgeschoss der Städtischen Galerie in Schwenningen. | Bild: Stefan Simon

Zwischen der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Christa Lörcher und dem früheren Museumsleiter Michael Hütt taucht der Villinger Lokalheld Romäus auf in dem Heil-Kunstwerk. | Bild: Stefan Simon

Links Villingen und rechts Schwenningen

Die linke Bildtafel zeigt Villingen, die rechte Schwenningen, dazwischen mit der Gaskugel als Gelenk, der Zentralbereich. Als ordnende Strukturen dienen Längen- und Breitengrade, Höhenlinien, Grundrisse, Wasserläufe und Verkehrswege. Während die Schwenninger Bildtafel mit dem Neckartower, der Polizeifachhochschule und den Industriebauten von einer eher modernen Architektur geprägt ist, dominieren im Villinger Teil mit den Türmen, Kirchen und Klöstern die historischen Bauten, deren Anordnung an einen Kupferstich von Merian angelehnt ist.

Links lächelt der frühere OB Gerhard Gebauer, dann grinst Manfred Matusza vom Bild, ihm folgt Rupert Kubon und ein rötlich gefärbter Jürgen Roth. | Bild: Stefan Simon

Das Zentralklinikum, der Grundriss des Wohngebiets Schilterhäusle formen den Mittelteil. Die mittig platzierte Gaskugel ist ein Bauwerk von zentraler Bedeutung. Zum einen symbolisiert es die europäische Wasserscheide mit ihren Flüssen Brigach und Neckar, zum anderen dient es als zentrales kompositorisches Bindeglied zwischen den Siedlungsstrukturen und den Menschen, die eine Stadt ausmachen.

Hier sind Oberbürgermeister Jürgen Roth (rechts) und sein Vorgänger Rupert Kubon, dargestellt von Axel Heil. | Bild: Stefan Simon

Freundlicher Gebauer, grinsender Matusza

So sind die Oberbürgermeister darum gruppiert: ein freundlicher Gebauer, ein etwas farbloser grinsender Matusza, ein leicht gelblicher Kubon und ein Roth, der laut Heil „immer roter wird“. Je 25 kulturaffine Personen aus den beiden Stadtteilen sind auf den Außenflügeln zu erkennen. Im Schwenninger Teil ist es zum Beispiel der Unternehmer Matthias Mieg mitsamt seiner Tipp-Kick-Figur.

Hier sind markante Details aus der Doppelstadt zu sehen, wie die Bären aus Schwenningen, das Rathaus, das Südwest Messe Logo. | Bild: Stefan Simon

In der Villinger Abteilung arbeitet Heil gerade noch die Gesichtszüge von David Read, dem Eigentümer des Gebäudes, in dem der Jazzclub untergebracht ist, aus. Die zeichnerische Verschmelzung der VS-Gesichter mit der prägenden Architektur scheint in den Endspurt zu gehen. Eine abschließende Aufgabe wird die Überarbeitung der Pflasterstrukturen mit einem ortsspezifischen Gemisch aus Brigachwasser und Buntsandstein sowie Neckarwasser und Kalkboden sein.