Christoph Mittermeier blickt zufrieden auf dem Zeltlagerplatz in Villingen. Trotz schlechtem Wetter in den vergangenen Wochen sei der Platz noch vor ein paar Tagen ausgebucht gewesen. Der Vorstandsvorsitzende des Jugendwerk St. Georgen und seine Kollegen freuen sich, dass zum erstmals seit der Pandemie wieder über 5000 Übernachtungen geplant sind.

Anfragen für die doppelte Anzahl an Schlafplätzen

Gerade jetzt in der Ferienzeit sei der Zeltlagerplatz mit einer Maximalbelegung von 250 Personen heiß begehrt. Aktuell befindet sich eine Gruppe der Pfadfinder Hechingen und die KJG Tauberbischofsheim dort – Letztere mit über 125 Leuten. „Wir könnten in der Ferienzeit den Platz zweimal belegen“, so Meier. In den Ferien scheint ein ständiges An- und Abreisen auf dem Platz vorzuherrschen.

Der Vorstandsvorsitzende des Jugendwerk St.Georgs, Christoph Mittermeier, ist glücklich über viele Belegungen seines Jugendzeltplatzes. Er war lange selber Pfadfinder und Betreuer. | Bild: Sebastian Ridder

Der Zeltplatz beherbergt jugendliche organisierte Gruppen ab zehn Personen von den Pfingstferien bis Ende September. Auch in der Zeit nach den Ferien gäbe es immer einige Reservierungen, auch wenn der Platz dann nicht ausgebucht ist. „Es wird immer schwieriger, solche Zeltplätze zu finden, wegen vieler Vorschriften der Kommunen und des Staates“, sagt Meier.

VS-Villingen So schmeckt der neue „Löwen“: Was Pächter Georg Hildebrandt im Villinger Traditions-Lokal plant Das könnte Sie auch interessieren

Pandemieauswirkungen sind vorbei

Doch diese hohe Anzahl an Übernachtungen war in den vergangenen Jahren nicht selbstverständlich. „Normalerweise haben wir immer etwa 5000 Übernachtungen im Jahr – Plus-Minus 500“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. 2020 kam es hingegen zu keinen Übernachtungen, weil keine Zeltlager erlaubt waren und 2021 gab es nur etwa 2000. 2022 waren es immerhin wieder etwa 4000.

Außerdem sei es in den vergangenen Jahren oft vorgekommen, dass weniger Jugendliche auf den Zeltplatz gekommen sind, als angemeldet waren. „Wir hatten Anmeldungen von etwa 100 Leuten und von der Gruppe sind aber nur 60 gekommen“, erzählt Christoph Meier. „Ich vermute, dass das auch noch eine Auswirkung von Corona war.“

Jugendliche freuen sich über neuen Grillstation

In 2019 konnte das Jugendwerk St. Georgen aber immerhin eine neue Grillstation mit Dach sowie ein Holzlager und eine Müllstation bauen, von der die Pfadis und Besucher seitdem profitieren. Aktuell gebe es aber noch kein neues Projekt, an dem der Verein für seinen Jugendzeltplatz arbeite.

Fabian Ebner war auch als Kind bei Zeltlagern. Nun ist er selber Betreuer bei der KJG Tauberbischofsheim. Ihm gefallen die Tribüne und die Unterstellmöglichkeiten am Villinger Jugendzeltplatz. | Bild: Sebastian Ridder

Die Gruppe vor Ort freut sich jedenfalls über die Neuerungen aus 2019. „So einen überdachten Grillplatz gibt es selten“, sagt Fabian Ebner. Er ist einer der Gruppenleiter der KJG Tauberbischofsheim und sagt, dass man so auch mit schlechtem Wetter besser umgehen könnte.

Seine Gruppe habe eine Zweitageswanderung nach Vöhrenbach und einen Besuch der Villinger Altstadt unternommen und dem schlechten Wetter getrotzt. An sich sei er zufrieden mit dem Zeltplatz, vor allem weil der Himmel über ihm jetzt wieder blau wird: „Mit schönem Wetter kann man hier immer viel machen“.