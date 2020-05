Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Dieser Strauch schützt und hilft: Kräuterexpertin Jeanette Becker stellt Ihnen den Schwarzen Holunder vor

Bereits seit Tagen duftet es in der Region. Überall kann man weiße Blüten an Büschen und Bäumen bestaunen. Der Frühling ist angekommen. Auf die Blütezeit eines ganz bestimmten Gewächses freut sich Kräuterpädagogin Jeanette Becker jedes Jahr ganz besonders: Sambucus nigra, wie der botanische Name lautet. Im dritten Teil unserer Kräuterserie steht der Schwarze Holunder mit seinen vielen Verwendungsmöglichkeiten im Rampenlicht.