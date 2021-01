Kräutersammeln im Winter? Ja, das ist möglich, vorausgesetzt die Schneelage lässt es zu. Aktuell ist das sicher schwierig, aber sobald erste Lücken in der Schneedecke sichtbar werden, kann die Suche beginnen. Kräuterexpertin Jeanette Becker verrät, welche wertvollen Gewächse Sie im Januar in der Natur finden können.

Das Gartenschaumkraut (Cardamine hirsuta) und die Vogelmiere (Stellaria media) wachsen bereits im Januar bei Temperaturen um null Grad. Sie sind im Wald, auf der Wiese, an Wegrändern oder an Steinfugen zu finden. In den Gärten wird das