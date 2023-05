Der große deutsche Humorist Joachim Ringelnatz dichtete einst etwas von in Hamburg lebenden Ameisen. „Die wollten nach Australien reisen“, wie er es reimend ausführte.

Warum Ringelnatz ausgerechnet von Ameisen und ihrer Reiselust erzählte, weiß ich zwar nicht, wohl aber von einem Entenpaar zu berichten, das sich kürzlich vor meinen Augen in die Niedere Straße verirrt hatte. Hier watschelten Herr und Frau Ente die Fußgängerzone hinunter und schienen sich, im Gegensatz zu den genannten Ameisen, nicht einig darüber zu sein, wohin sie wollen.

Statt Mallorca mal Marbach

Oder vielleicht, so fabulierte ich vor mich hin, hatten sie auch Ärger ob der unterschiedlichen Urlaubsziele? „Schatz, wie wäre es mal mit Mallorca, ich mag nicht immer nur nach Marbach“, möglicherweise hatte Frau Ente am Brigach-Pegel vor dem Bahnhof plötzlich keinen Bock mehr auf die altbekannte Tour flussabwärts.

Ein Enterich lässt sein Weib nicht im Stich

„Mallorca, ich war noch nie auf Mallorca, Marbach ist wunderbar“, schnattert er daraufhin grantig zurück, was sie wiederum in Rage bringt. „Udo war auch nie in New York, das ist kein Argument“, knallt sie ihm federweich um die Ohren und flattert beleidigt Richtung Innenstadt davon. Er natürlich hinterher, denn so ein Enterich, lässt sein Weib nicht im Stich.

In der Fußgängerzone schließlich gelandet, nach mühsamem Watschelgang die Straße hinunter, wirft er sich, wie das Foto dazu beweist, in die Fluten des Stadtbächleins, um gen Süden abzulegen. „Na komm schon, Marbach ist nicht weit“, lockt er, sie jedoch verharrt beleidigt am Rand des Baches.

Großes Hochzeitsversprechen

Da greift er zum großen Versprechen: „Lass uns auf der Brigach noch einen Kilometer weiter bis Kirchdorf treiben, da kauf ich dir im Brautladen ein hübsches Kleid und wir heiraten.“ Daraufhin schmeißt sie sich jubelnd hinter ihn ins Wasser und beide paddeln herzlich vereint gen Tonhalle.

Ob so der Frieden in die Beziehung einkehrt?

Manchmal, so resümiere ich, reicht eben ein kleines Entgegenkommen im Leben, um Frieden in die Beziehung zu kriegen. Oder Einsehen, wie das bei den Ringelnatzschen Ameisen der Fall ist. Denn die, gestrandet schließlich mit Beinen so weh, in Altona auf der Chaussee, verzichteten weise, auf den Rest der Reise.

