Gute Nachrichten für Autofahrer: Die Sanierung der Straßen in Villingen-Schwenningen wird weiter vorangetrieben! Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seit dieser Woche sind die Maßnahmen zur Deckensanierung wieder angelaufen.

47.500 Quadratmeter Straßen werden saniert

Die Firma Strabag aus Freudenstadt hat den Zuschlag für die Sanierung von ca. 47.500 Quadratmeter maroder Fahrbahn-Decken erhalten. Die Stadt investiert im Jahr 2023 nach eigenen Angaben rund eine Million Euro in die Erneuerung und Verbesserung des Straßennetzes. Seit Montag werden insgesamt 15 Straßen in Villingen, Schwenningen und den Ortsteilen sukzessive repariert.

Die genaue Reihenfolge der einzelnen Abschnitte werde noch festgelegt.

Das sind die Straßen In Schwenningen:

Bert-Brecht-Straße Schwenningen 1650 Quadratmeter;

Carl-Haag-Straße 1700 Quadratmeter;

Arminstraße 4500 Quadratmeter;

Dauchinger Straße 1650 Quadratmeter;

Stauffenstraße 2800 Quadratmeter;

Stauffenstraße Rest ab Hallenbad Schwenningen 4100 Quadratmeter;

Kepplerstraße 4600 Quadratmeter.

In Villingen:

Saarlandstraße 5000 Quadratmeter;

Karlsruher Straße 6000 Quadratmeter;

Berliner Straße 5000 Quadratmeter;

Stettiner Straße 2500 Quadratmeter;

Vöhrenbacher Straße 2000 Quadratmeter;

Brigachstraße 900 Quadratmeter.

In Weigheim:

Mühlhäuserstraße 4000 Quadratmeter,

In Marbach:

Schaffhauser Straße 1100 Quadratmeter.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet

Für die jeweiligen Abschnitte werden die örtlichen Umleitungsstrecken rechtzeitig bekannt gegeben und vor Beginn der Arbeiten eingerichtet. Der Zeitbedarf der einzelnen Abschnitte beträgt in der Regel jeweils eine bis zwei Kalenderwochen.

Im Zuge der Deckensanierung wird es für einen überschaubaren Zeitraum in den betroffenen Straßen zu Behinderungen und Erschwernissen kommen, auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen und wird örtlich umgeleitet. Das Grünflächen- und Tiefbauamt und die Fima Strabag werden bestrebt sein, diese so gering als möglich zu halten.

