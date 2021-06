Trittsicher, schwindelfrei und mit festem Schuhwerk ausgestattet muss sein, wer an dem neuen Angebot der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) teilnehmen möchte. Die neue Stadttour führt die Teilnehmer in luftige Höhen auf die Türme und Tore von VS. Über enge und steile Treppen geht es hoch hinauf zu einem bisher für die Öffentlichkeit verschlossenen Blick.

In der zweistündigen Führung geht es in den dunklen Pulverturm an der Stadtmauer, auf den Kirchturm der Johanneskirche, in die Arrestzelle im mit 22 Metern höchsten Torturm, dem Oberen Tor, und zum Abschluss in den höchsten Wehrturm der Stadt, den