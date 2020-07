Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm. Eine Frau lockt einen Unternehmer in einen Keller der früheren Emes-Uhrenfabrik in VS-Schwenningen. Dort sprüht sie ihm Deo ins Gesicht. Vor Ort lauert auch ein schwarz gekleideter Mann, sein Gesicht hinter einer Halloween-Maske versteckt, den Baseballschläger in der Hand. Mit diesem prügelt die Person auf den Mann ein. Dem Traktierten gelingt die Flucht ins Freie, doch der Schläger folgt ihm.

28-jährige Frau und 29-jähriger Mann angeklagt

Jetzt müssen sich die mutmaßlichen Täter, eine 28 Jahre alte Frau und ein 29 Jahre alter Mann, vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Ihm droht eine Verurteilung wegen versuchten Mordes. Ihr wirft die Staatsanwaltschaft einen hinterlistigen Überfall aus Habgier vor.

Es sollte nur eine Abreibung sein, sagen die Angeklagten

Die beiden Angeklagten räumen ein, den Mann im Juli 2018 in einen Hinterhalt gelockt zu haben. Beide sagen, sie hätten dem Mann nur eine Abreibung verpassen wollen. Er habe aber keine Tötungsabsicht bestanden. „Ich wollte ihm schaden, ihn aber nicht umbringen“, sagt der Beschuldigte. Er habe vom Opfer abgelassen, als er Blut strömen sah.

Das Opfer wäre fast gestorben

Doch der traktierte Mann wäre fast gestorben. Erst eine neurochirurgische Not-Operation habe ihm das Leben gerettet, hieß es im Prozess.

Fünf gezielte Schläge gegen den Kopf

Laut Anklage waren es fünf Schläge. Diese seien gezielt gegen den Kopf geführt worden, sagt Staatsanwalt Ulrich Gerlach. Im Raum steht auch, dass die Frau den verschuldeten Mann gegen Bezahlung für die Bluttat engagiert hatte, und dass sie finanziell profitiert hätte, wäre das Opfer gestorben.

Zeuge vertreibt Schläger mit Schreien

Ein Zeuge, der am Emes-Gelände wohnt, sagt vor Gericht, er habe gesehen, wie der Maskierte das Opfer festgehalten und mit voller Wucht zugeschlagen habe. Als er durch Schreie zum Aufhören aufforderte, habe der Schläger überrascht zu ihm gesehen und sei dann geflüchtet.

Opfer und Tatverdächtigte kennen sich gut

Die Angeklagten geben verschiedene Motive für die Tat an. Der Beschuldigte kennt das Opfer als Vermieter und Nutzer eines Büros im Wohnhaus. Am Tag der Tat habe dieser seine Frau sexuell belästigt und beleidigt. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass sich der Mann respektlos verhalten habe. Er habe ihm eine Abreibung verpassen wollen. Ähnliches sagt die Angeklagte, die beim Opfer arbeitete. Sie behauptet, dieser habe sie ständig überwacht und wie eine Leibeigene behandelt. „Es gab Tage, da war ich 18 Stunden für ihn beschäftigt.“

Staatsanwalt Gerlach hält den Angeklagten vor, die Attacke hätte keines der Probleme gelöst. Sie ergäbe nur Sinn, wenn der Mann hätte sterben sollen. „Ich bin 100 Prozent überzeugt, dass Sie gelogen haben.“ Der Prozess wird heute fortgesetzt. Das Urteil fällt voraussichtlich am 6. August.