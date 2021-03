Viel wurde diskutiert über die 100 neuen Elektroroller der Firma Zeus, die seit vergangener Woche in Villingen-Schwenningen ausgeliehen werden können. Jetzt liegen der Verwaltung erste Nutzungsdaten vor, die erstaunlich gut sind. Wo die Roller bislang falsch abgestellt wurden und welche Fragen den Kundenservice am häufigsten beschäftigten, das erfahren Sie hier im Artikel.

Kaum ein Thema wurde in der vergangenen Woche so heiß diskutiert wie die neuen Elektroroller, die nun in Villingen-Schwenningen ausgeliehen werden können. „Ich warte, bis der erste in der Brigach liegt“, wurde gespottet. Andere äußerten