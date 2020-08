Der Trend, dass sich wieder mehr Menschen mit Corona anstecken, zeigt sich auch im Schwarzwald-Baar-Kreis am Montag, 17. August. Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Montag wurden 559 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (zwei Fälle mehr als am Freitag, 14. August). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 605, das sind sieben Fälle mehr als am Freitag. Die genesenen Fälle sowie 33 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten bei 13 Personen (eine Zunahme von fünf Fällen im Vergleich zu Freitag.) Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Samstag, 15. August, drei am Coronavirus erkrankte Personen und fünf Verdachtsfälle. Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes mit der Telefonnummer: 07721/913 7190 geschaltet. Die Hotline ist erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.