Als vor zwei Jahren während der Corona-Zeit der Badebetrieb im Tannheimer Freibad eingestellt und die anstehenden Sanierungsarbeiten am Becken und den Sanitäranlagen anliefen, konnte noch keiner der Verantwortlichen absehen, bis wann das Bad wieder seinen Betrieb aufnehmen kann. Inzwischen wurden unzählige ehrenamtliche Stunden investiert und auch die Fachfirmen haben immer wieder ihren Beitrag zur Sanierung des kleinen aber feinen Sommerbades geliefert.

Rolf Keller und Mirko Steiner (rechts) versuchen die Blätter vom Wasser fern zu halten, damit nichts im Becken herumschwimmt. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Das lange Warten auf den Tag X

Ulrich Murawski, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Tannheim, fasste das so zusammen: „Wir warten auf den Tag X!“ Dieser ist nun eingetreten und dürfte für alle Ehrenamtlichen, die sich seit vielen Jahren um das Bad kümmern nicht nur einen Stein vom Herzen fallen lassen. Nachdem das bakteriologische und chemische Gutachten des Wassers keine Beanstandungen ergaben, gab das Gesundheitsamt grünes Licht für den Badebetrieb.

Der Tannheimer Sprungturm hat nun ausgedient. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Das Bad hat ein neues Gesicht

Somit kann ab sofort wieder in dem kleinen Bad geschwommen werden. Die dringend anstehenden Renovierungsarbeiten haben dem Bad ein neues Gesicht gegeben. Kaum hat man das Badgelände betreten, fällt auf, dass vom markanten Sprungturm nur noch ein kleiner Stumpf übriggeblieben ist.

Das Fehlen des Ein-Meter-Sprungbrettes und des Sprungturms weisen dann auch sofort auf die zweite markante Änderung hin. Die Wassertiefe beträgt nun maximal 1,49 Meter, sodass zur Badeaufsicht kein Bademeister sondern lediglich eine geschulte Person mit dem bronzenen DLRG-Leistungsabzeichen vor Ort sein muss.

Oliver Neugarth und Mirkco Steiner an der Filteranlage. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Neue Beckenauskleidung

Der Übergang vom Beckenrand zum Wasser ist nun wasserstandsgleich. Im schmalen Gitterrand verschwindet das überlaufende Wasser gurgelnd in Richtung Schwallbehälter und danach in die umfangreiche Filter- und Aufwärmanlage. Hier wurde neben der neuen Beckenauskleidung der höchste Betrag in die Sanierung investiert. Unzählige Kunststoffrohre, Pumpen, Ventile und Messpunkte sorgen dafür, dass eine optimale Wasserqualität zum Baden und Schwimmen einlädt.

Das Rohrgewirr der neuen Filteranlage sorgt für hygienisch einwandfreies Badewasser. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Die Gesamtsanierung kostet rund 750.000 Euro

Wenn alle Maßnahmen abgeschlossen sein werden, wird auch die Sonne über eine Solaranlage wieder für das angenehm temperierte Wasser sorgen und die Vereinskasse im Hinblick auf notwendige Energiekosten entlasten. Die Gesamtsanierungskosten dürften sich auf gut 750.000 Euro summieren, so die Vorstandschaft. Mit einer Beckenpatenschaft kann jeder der möchte ein kleines Fleckchen des neuen Beckens symbolisch erwerben und somit die Finanzierung unterstützen.

Anlässlich des Tages der offenen Tür macht sich auch Oberbürgermeister Jürgen Roth (Mitte) zusammen mit Ortsvorsteherin Anja Keller und Fördervereinsvorstand Ulrich Murawski ein Bild von den den nun fast abgeschlossenen Sanierungsarbeiten. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Unzählige Stunden Arbeit investiert

Mit einem schier unvorstellbaren Einsatz haben in den letzten Wochen und Monaten Mitglieder und Gönner des Freibadvereins unzählige Stunden in die Sanierungsarbeiten gesteckt: „Wir können stolz und dankbar auf diese Einsatzbereitschaft sein“, so Vorsitzender Uli Murawski. Allein die ausstehenden Laborergebnisse zur Wasserqualität haben letztendlich verhindert, dass das Bad schon am vergangenen Wochenende pünktlich zum Sommerferienstart seinen Betrieb hat aufnehmen können.

Preise und Öffnungszeiten Nach der Wiedereröffnung des Tannheimer Freibades gelten 2023 die bisherigen Eintrittspreise. Außerdem wird auch der Kiosk wieder geöffnet sein. Der Freibadverein sucht für die Saison 2023 noch ehrenamtliche Helfer, die sowohl am Beckenrand als Badeaufsicht als auch im Kiosk oder bei Reinigungsarbeiten behilflich sind. Das im reinen Ehrenamt betriebene Schönwetterfreibad genießt mit seinem großen Baumbestand gerade bei Familien mit Kindern große Beliebtheit. Weitere Informationen unter www.freibad-tannheim.de . Bei dem schlechten Wetter empfiehlt sich ein Anruf direkt im Bad: 01523 1474204.

Unterwasserroboter zieht seine Kreise

Auch die anspruchsvolle Regelanlage für den Wasser-pH-Wert, Chlorung und Wassertemperatur musste über mehrere Tage hinweg im Echtbetrieb eingestellt werden. Allein hierzu dürfen keine Personen im Wasser sein. Einzig der Unterwasserputzroboter „Emil“ zieht unentwegt am Beckenboden seine Kreise und sorgt für kristallklare Sauberkeit. Sorgenfalten treibt das noch wasserleere und daher gesperrte Kinderschwimmbecken den Verantwortlichen auf die Stirn.

Die beliebte Matschanalge im Tannheimer Freibad wird auch in Zukunft viele der jungen Gäste erfreuen. | Bild: Archiv Jörg-Dieter Klatt

Matschanlage für Kinder

Die Vorschriften verlangen, dass auch dieses kleine Becken eine eigene Wasseraufbereitungsanlage bekommt. Derzeit aber kann der Verein diese Investition nicht stemmen. „Wir verweisen auf die Matschanlage und die sehr geringe Wassertiefe im ersten Drittel des neuen Beckens, damit auch Kinder ihren Badespaß haben können“, so Murawski.

Eröffnungsfeier erst im Jahr 2024

Die offizielle Eröffnungsfeier, zu der auch alle Spender und Gönner des ehrenamtlich geführten Bades eingeladen werden, ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Bis dahin sollen dann auch die letzten Feinarbeiten an Gebäuden und Installationen erledigt sein.

Hier finden Sie einen Überblick, wo sie im Schwarzwald, am Bodensee und am Hochrhein baden gehen können.