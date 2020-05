Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Die Villinger Schulen sind startklar: So funktioniert ab Montag der Unterricht

Mit Einschränkungen und wenigen Schülern kehrt am Montag an den Schulen ein Stück Normalität zurück. Schulleiterinnen und Schulleiter aus Villingen gewähren vorab einen Einblick in den neuen Schulalltag.