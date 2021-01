Diese Abende sind nicht nur für den zweitgrößten Villinger Verein etwas ganz Besonderes. Die Bälle der Katzenmusik eröffnen gleichzeitig auch den Reigen der großen närrischen Abende auf Villingens Fasnet-Bühne Nummer eins – der Tonhalle. Es beginnt damit auch ein überaus traditionelles, teils durchritualisiertes Einstimmen auf die brauchtumsorientierte Straßenfasnet.

Katzenmusikball 2020 oder: Was 2021 alles fehlt. Vorne von links die Alte Jungfere, die Hexenzunft, dann die Narros, die Glonkigilde und Hunderte, die Jahr für Jahr beim Freitagsball der Katzenmusik die Aufwartung machen. Bild: Elke Rauls. | Bild: Elke Rauls

Die Bälle der Katzenmusik sind für viele auch der Abend, an dem es zum ersten Mal in der Saison mit Verkleidung hoch her geht. Stachi- und Ringelhemden genügen dabei längst nicht mehr allen. Viele Freundeskreise unterstützen das Motto der Bälle oder erfinden selbst ein Thema.

Katzenmusikball 2020, der Gag der Stadtharmonie: Benno Kilzer verblüfft mit Goldhaube in der Rolle der Altvillingerin. Die jungen Musiker spielen dazu prächtig auf. Bild: Elke Rauls | Bild: Elke Rauls

Und: Die Vereine sind bei diesen Abenden durchaus ein wenig im Wettstreit miteinander. Wer erzeugt die besten Gags auf der Bühne, wer reißt die Villinger von den Sitzen, wer schafft es, mit neuen Liedern alle im Saal sofort zum Mitsingen zu animieren? Mit das Tollste an der Villinger Fasnet ist: Es gibt ganz viele Gruppen, die derart zünden.

Katzenmusikball 2020, einer der bestens Gags des Abends drehte sich um ein riesiges Narrosäbel-Denkmal auf dem Münsterplätz. Patrick Walch nimmt hier den Narro-Zunftmeister ein bisschen hoch und veräppelt auch gleich die ganze Zunft mit. Wie war das doch gleich noch mal? Den ganzen Fetz gibt es zum Nachlesen im hier anhängenden Text. Bild: Elke Rauls | Bild: Elke Rauls

Es gibt auch mutige Ball-Teams die Neues wagen. Dass bei der Katzenmusik die Stadtharmonie die Instrumente beiseite stellt und sich als Persiflage-Gruppe zum Stadtgeschehen positioniert hat, entwickelte sich beispielsweise erst in den letzten Jahren, wird mittlerweile aber von vielen als Auftritt herbeigesehnt.

Katzenmusikball 2020 oder so verbindend wirkt die Fasnet: Die drei Gassenhauer mit den zwei Brigachklampfen von den Glonkis: Manuel Groß (zweiter von rechts) und Patrick Beikirch (zweiter von links). Bild: Elke Rauls | Bild: Elke Rauls

Trotzdem behalten die Bälle ihre eigene Prägung. Die Katzenmusik hat das große Glück, mit den Gassenhauern eine Jahr für Jahr umwerfend gute Konstante auf die Bühne bringen zu können. 2020, kurz bevor die Corona-Krise offenbar wurde, frotzelten das Trio auf Villingerisch singend und musikzierend Richtung Rathaus-Chef Roth: „Das bisschen Haushalt, das macht sich von allein, Herr OB.“ Bekanntlich war das im weiteren Jahresverlauf mit der Viruskrise dann nicht mehr unbedingt der Fall, niemand ahnte, was Wochen nach der Narretei los sein würde.

Katzenmusikball 2020. Die Gassenhauer foppen den damals noch neuen OB, der sich im Publikum vor Lachen kaum halten kann. Von links: Dominik Schaaf. Andreas Dufner. Tom Streit. Umjubelt wie seit Jahren. Bild: Elke Rauls | Bild: Elke Rauls

Die Katzen stellten 2020 aber auch zwei weitere, sehr starke Stimmen und Performer auf die Tonhallenbühne. Niklas Klein sang vor allem beim rauschenden Finale alle aus den Sitzen, Stimme, Auftritt, Gesamtkonzept der finalen Programm-Nummer: Viele schwärmten noch Tage danach.

Katzenmusikball 2020 und ein mitreißender Auftritt Niklas Klein. | Bild: Elke Rauls

Und dann war da noch Alexander Gambin. Er sang das Lied von Charles Aznavour über die vielen Gesichter der Liebe. Bezaubernd, unerwartet, und so trefflich eingefügt ins Moulin-Rouge-Ambiente der Abende ragte auch er heraus. Viele fragten sich nach diesen Bällen: Hoffentlich treten Niklas Klein und Alexander Gambin auch 2021 wieder in der Tonhalle auf. Niemand wusste zunächst: Es wird keine Saalfasnet im Jahr 2021 geben können

Katzenmusikball 2020, er singt den Ohrwurm: Alexander Gambin. | Bild: Elke Rauls

All das bleibt allen nun der närrischen Stadtgesellschaft verwehrt. Was bleibt? Zum Beispiel dies: Das Handy des Verfassers dieser Zeilen hat sich Alex Gambins Lied nach dem x-ten Male des gezielten Abspielens in den Wochen nach den Bällen gemerkt. Meist spielt das Handy das Aznavour-Lied das Jahr über nun immer wieder von selbst – dann läuft sie an, die Zeitreise per Kopfkino zurück zu den tollen Ballabenden der Villinger.

Viele stellen seit Wochen zum Jahresbeginn fest: Es fehlt 2021 unsäglich viel im Januar, im Februar, im März und hoffentlich nicht auch noch im April 2021 nach dem Corona-Ausbruch. Vor allem das Zusammensein, das Feiern, oder, anders formuliert: Die vielen besonderen Tage des Fasnet-Glücks – als Seelen-Streichler wäre das jetzt genau das Richtige gegen den Lockdown-Frust.

Wer in Villingen schon von klein auf durch die Straßen gezogen ist, schon als Jugendlicher in der (alten) Tonhalle bei den Bällen der Zünfte geschunkelt oder noch ganz früher beim Turnerball zum Schwofen war, für den wird es 2021 besonders schwer, sich in Verzicht zu üben.

Für die Villinger Katzenmusik begann an der Fastnacht 2020 auch die neue Hoffnung auf die neue Stübleadresse. Dass mit Heinz Gabriel ein Wirt dafür zur Verfügung stand, wie es für diesen Verein keinen besseren hätte geben können, das wusste an den Ballabenden noch kaum jemand, der SÜDKURIER berichtete erstmalig dazu.

Was in der Tonhalle bei den Bällen unübersehbar klar wurde: Mut tut gut. Die drei Regisseurinnen Andrea Irion, Angela Kornhaas und Heidi Mayer hatten die gewohnten Abläufe kräftig durchgebürstet. Das Wagnis, ohne Conferencier an den Start zu gehen, zahlte sich aus: Fast ohne Stop wurde der Abend geschaukelt. Und das mit 182 Akteuren, eine Zahl, die unterstreicht, weshalb die Tonhallenbälle eine enorme Herausforderung sind.

Die Drei von der Katzenball-Regie: Andrea Irion, Angela Kornhaas und Heidi Mayer (von links) Bild: Norbert Trippl | Bild: Trippl, Norbert

Auch für 2021 entstanden im Sommer 2020 die ersten Bühnen-Gags, meist beginnt die Vorbereitung auf den nächsten Ball weit vor den Sommerferien. Im Corona-Jahr 2020 war zunächst viel Hoffnung in den wärmeren Monaten, dass 2021 wenigstens eine Straßenfastnacht möglich sein könnte. Wie offenbar wurde, ist es für alle Bürger sichrer, auch darauf nun zu verzichten.

Ein bisschen wird es mit der Fastnacht 2021 so sein wie mit dem Lockdwon. Es muss jetzt durch Verzicht etwas geopfert werden, dass die Chancen für 2022 steigen. Von den Villingern sagt man, sie seien schon von Kindesbeinen an mit dem Fasnetvirus geimpft. Wer hätte das je gedacht, dass ein solches geflügeltes Wort per Infektions-Krise eine ganz neue Bedeutung bekommen könnte?

Aber: Halten jetzt im Jahr 2021 alle zusammen, so ist das letztendlich eine Gemeinsschaftsleistung, vereinsübergreifend und komplett der gesellschaftlichen Verantwortung folgend, auf das große Brauchtumstreiben zu verzichten. Es geht jetzt in den Monaten des Kürzertretens um Gesundheitsschutz der Bürger dieser Stadt. Auf dass 2022 bei der Fasnet alle endlich wieder zusammen feiern können.