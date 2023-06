2021 hat der Gemeinderat der Stadtverwaltung ein Effizienzprogramm verordnet. Bis 2025 sollen 66 Vollzeitstellen in der Verwaltung sozial verträglich abgebaut werden, um das jährlich auflaufende Defizit im Verwaltungshaushalt in den Griff zu bekommen.

Diese Verschlankung der Verwaltung, so postulierte damals Oberbürgermeister Jürgen Roth, werde durch Digitalisierung, Synergie-Effekte, Einsparungen in der Ablauf- und Aufbauorganisation sowie durch den Abbau von Leistungen erfolgen.

Wobei der Begriff Personalabbau in der globalen Betrachtung der städtischen Verwaltung in die Irre führt: Denn der geplante Abbau von 66 Planstellen wird durch den Aufbau vieler neuer Stellen an anderer Stelle, etwa im Bereich der Kindergärten und neuer gesetzlicher Aufgaben, mehr als kompensiert. Diese Bereiche wurden von dem Sparprogramm ausgenommen. De facto wächst die Verwaltung weiter, wenn auch gebremst.

Gilt das für alle, nur für das OB-Referat nicht?

Dessen ungeachtet: Die robusten Ankündigungen des Stadtoberhauptes von damals stehen in deutlichem Kontrast zu seinem eigenen Personalgebaren. Das Effizienzprogramm scheint nicht für sein Referat zu gelten. Denn Roth will seinen eigenen Apparat im Rathaus offenbar kräftig ausbauen.

In den Gemeinderatsitzungen tauchten zuletzt neue Gesichter aus dem OB-Referat auf. Dazu gehört eine neue Mitarbeiterin, die sich um den Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung und Bürgerinformation kümmert.

Außerdem verfügt der OB inzwischen über einen persönlichen Projektsteuerer für die Stadtplanung – eine Stelle, die er bereits 2019 aus dem Stadtplanungsamt ins OB-Referat rübergezogen hat. Im Mai dieses Jahres wurden jetzt gleich drei Stellen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die ebenfalls zum OB-Referat gehören, ausgeschrieben.

Fünf Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit

Bei einer dieser Stellen handelt es sich um eine Wiederbesetzung in der städtischen Pressestelle. Hier ist eine Mitarbeiterin in Mutterschaft gegangen. Doch es soll auch zwei neue Stellen geben: Jemand für die Sozialen Medien und einen Amtsleiter. Damit wird dieses Aufgabenfeld bei der Stadt, das zu Zeiten von Roths Vorgänger Rupert Kubon (2003 -2018) in der Regel mit einem Pressesprecher besetzt war, auf künftig fünf Personen aufgestockt.

Beobachter reiben sich daher verwundert die Augen. Will Roth mit diesem Apparat sich und die Rathausverwaltung künftig ins beste Licht rücken? Macht er sich bereits Gedanken um seine Wiederwahl 2026?

Aus dem Rathaus werden solche Gedanken – über die städtische Pressestelle – selbstredend zurückgewiesen. Es gehe grundsätzlich, so heißt es von dort, um eine bessere Kommunikation mit den Bürger und den Medien.

„Schnelle und bürgerorientierte Kommunikation“

„Das Verwaltungshandeln bedarf heute mehr denn je eine transparente, schnelle und bürgerorientierte Kommunikation. Die Entscheidungen und Maßnahmen einer Verwaltung an die Bürgerinnen und Bürger mittels eines breiten Medienmix zu transportieren, schafft Vertrauen, stärkt die Partizipation und ist insbesondere im Krisenmodus unverzichtbar, wie wir es eindrücklich in der Corona-Zeit erlebt haben“, heißt es dazu in einer Stellungnahme der Verwaltung.

Nicht diskutiert wird bei dieser Argumentation, dass das Grundgesetz im Artikel Pressefreiheit (Paragraph 5 GG) dem Staat und damit auch den Kommunen enge Grenzen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit setzt. Der Staat soll sich hier stark zurückhalten, um die Pressefreiheit nicht zu gefährden.

Diesbezüglich haben mehrere baden-württembergische Verlage in den vergangenen Jahren immer wieder Rathausverwaltungen bei der Herausgabe von Amtsblättern die Spielregeln erinnert. Auch der SÜDKURIER musste mehrfach Kommunen auf die Rechtslage hinweisen, auch die Stadt Villingen-Schwenningen. Hier hat freilich der Gemeinderat 2018 das Amtsblatt wieder eingestellt, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben war.

Enge Grenzen für staatliche Pressearbeit Im Paragraph 5 des Grundgesetzes zur Pressefreiheit wird vor allem die Staatsfreiheit und die Staatsferne der Medien festgelegt. Der Staat soll sich hier weitgehend heraushalten, um nicht die Pressefreiheit zu gefährden. So hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestag 2016 beispielsweise hervorgehoben: Selbst eine lediglich randständige, die Pressevielfalt und zugleich die freie, privatwirtschaftlich organisierte Presse nicht tangierende Staatspresse sei abzulehnen. „Vor diesem Hintergrund birgt selbst eine überbordende hoheitliche Öffentlichkeitsarbeit Gefahren für die Neutralität der Kommunikationsprozesse und die öffentliche Hand muss sich daher in Art, Frequenz und Umfang in Zurückhaltung üben.“

Gemeinderat bleibt außen vor

Ob der nun erneut geplante Ausbau der städtischen Öffentlichkeitsarbeit den Anforderungen des Grundgesetzes entspricht oder von dieser Stelle eine überbordende hoheitliche Öffentlichkeitsarbeit drohen könnte: Diese Diskussion wurde bisher in VS nicht geführt. Denn: An den Mitgliedern des Gemeinderates sind die Stellenausschreibungen weitgehend vorbei gegangen, wie Recherchen des SÜDKURIER ergaben.

Edgar Schurr, ehemaliger Fraktionschef der SPD, konnte sich lediglich daran erinnern, dass die Fraktionsvorsitzenden vor einiger Zeit im Ältestenrat kurz informiert worden seien. Ziel sei es wohl, so erinnert sich Schurr, dass die Stadt mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit professioneller werden wolle. Der Stadtrat sieht darin kein Problem, solange der OB im Personalhaushalt das geforderte Effizienzprogramm einhalten kann.

Und das kann der Oberbürgermeister ohne größere Probleme. Schon allein durch die Abgabe des städtischen Jugendamtes an den Landkreis in diesem Jahr mit über 50 Mitarbeitern, so hatte Roth kürzlich festgestellt, sei der geforderte Abbau von 66 Personalstellen bis 2025 gut zu erreichen.

Durch Umschichtung gedeckt

Insofern konnte der Rathauschef eine Beteiligung des Gemeinderates an der Entscheidung über die Aufstockungen in seinem Referat umgehen. Seitens der städtischen Pressestelle heißt es dazu: „Die Stellen im Referat sind gesamtstädtisch erforderlich und aus dem Stellenplan durch Umschichtung gedeckt.“