Seit Anfang Januar laufen die Abriss- und Rückbauarbeiten auf dem ehemaligen französischen Kasernengelände Mangin auf vollen Touren. Die meisten der alten Panzer- und Fahrzeughallen sowie der festen Gebäude sind bereits verschwunden. Auf dem Gelände türmen sich Mauerwerk, Holz und Steine.

Schuttberge säumen die Einfahrt ins Quartier. | Bild: Stadler, Eberhard

Das Gelände wird für eine künftige Wohnbebauung und die erforderliche Neuerschließung mit Straßen und Versorgungsleitungen komplett freigemacht.

Die Materialien werden nach Feststellung der Stadt größtenteils wiederverwendet, sodass der Rückbau selektiv und kontrolliert durchgeführt wird.

Mauerewerk und Stahlarmierung säumen das Gelände. | Bild: Stadler, Eberhard

Einmal quer durchs Gelände gebaggert

Inzwischen sind die Bagger, die ihr Werk im westlichen Areal bei der Richthofenstraße begonnen haben, auf dem östlichen Bereich an der Pontarlierstraße angekommen.

Dort stehen noch die ehemalige Poststelle, das Maison de France und das ehemalige Kino der französischen Garnison. Doch nicht mehr lange. Bauarbeiter in blauen Schutzanzügen haben bereits begonnen, die ehemalige Poststelle und das Wachhaus am Kaserneneingang der Pontalierstraße, abzureißen.

Große Bagger der Baufirma Bantle Entsorgung aus Bösingen zerkleinern die Gebäude. | Bild: Stadler, Eberhard

„Die Rückbauarbeiten auf dem Gelände laufen störungsfrei und sind im Zeitplan“, teilte Madlen Falke von der städtischen Pressestelle mit. Nach Ostern werde der erste Meilenstein erreicht: „Bis dahin werden die zukünftigen Erschließungstrassen für die Straßen und die Kanalarbeiten weitestgehend freigeräumt sein.“

Die nächsten Abbrüche sollen nun an der Pontarlierstraße stattfinden. Die Gebäude sind weitestgehend entkernt und stehen zum Abbruch bereit. „Einige Gebäudeteile bleiben noch stehen und werden planmäßig später abgebrochen“, teilt die Stadt mit.

Parallel wird ein Teil des auf dem Gelände liegenden Recyclingmaterials für den Wiedereinbau aufbereitet und gebrochen. Dieses Material wird bei den Erschließungsarbeiten vor Ort wiederverwendet, etwa für den Straßenunterbau.

Auch die Altlastensanierung welche durch das Landratsamt beaufsichtigt wird, läuft nach Aussage der Stadtverwaltung „planmäßig und erfolgreich“. Die Sanierungsziele würden erfüllt.

Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten für den Rückbau und der Altlastensanierung noch bis Ende des Jahres anhalten werden.

Bauarbeiter in Schutzanzügen beginnen mit dem Rückbau der ehemaligen Poststelle. | Bild: Stadler, Eberhard

Auch das Maison die France wird somit demnächst den Baggern zu Opfer fallen. Der Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes war längere Zeit umstritten.

Diese Immobilie war der ehemalige, im Jahr 1955 errichtete Repräsentationsbau der französischen Garnison in Villingen. Er spiegelt in seiner besonderen Architektur den Übergang von der französischen Besatzungszeit in die neue Ära der Völkerverständigung und der neuen Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen wider. Der Komplex umfasste ein Ladengeschäft, die Offiziersmesse, einer Bar und ein Hotel für Gäste der Garnison.

Bauarbeiter in blauen Schutzanzügen beginnen mit dem Rückbau der ehemaligen Poststelle der Kaserne. Dahinter das Maison de France. | Bild: Stadler, Eberhard

Die Franzosen öffneten das Haus auch für die Einheimischen. So mancher Villinger hat sich in dem Geschäft des Maison de France dereinst mit französischen Speisen und Getränken eingedeckt. Auch das Kino durften die Villinger besuchen.

So sieht es aktuell im nördlichen Bereich des ehemaligen Kasernengeländes aus. Die meisten Gebäude und Hallen sind bereits zurückgebaut. Überall sind die Bagger bei der Arbeit. | Bild: Stadler, Eberhard

Fastnacht gefeiert im Maison de France

Ab dem Jahre 1988/89 wurde im Maison de France auch Fastnacht gefeiert. Zunächst befand sich dort ein Narrostüble – die Franzosen waren hin und weg von der Villinger Fastnacht. Sie verwöhnten die Narros auch mit exquisiter französischer Küche, fünf oder sechs Gänge. Danach kam auch die Katzenmusik in die frühere Offiziersmesse. Die Katzen stürmten traditionell die Kaserne – nach getaner Arbeit ließen sie sich im Maison de France sehen.

Vor dem ehemaligen Maison die France stapeln sich die Säcke mit Entsorgungsmaterial. | Bild: Stadler, Eberhard

Mitte, Ende der 90er Jahre zogen die Franzosen sukzessive aus Villingen ab. 2007 wurde das Maison de France endgültig geschlossen.

Das Gebäude wurde später unter Denkmalschutz gestellt. Doch die Stadt konnte im Zuge ihrer Neubaupläne nachweisen, das der Erhalt dieses herausragenden Kulturdenkmals unwirtschaftlich und nicht mit der Zielsetzung des geplanten Wohngebiets vereinbar sei.

Das ist auf dem Gelände geplant Die Konzeptvergabe der Grundstücke im Zukunftsquartier Oberer Brühl für die Wohnbebauung, Kindergarten und das Quartiersparkhaus wurden von der Stadt vor kurzem europaweit ausgeschrieben. Geplant ist Linie ein neues, modernes Wohnquartier vor den Toren der Innenstadt. Mit über 680 Wohneinheiten für rund 1500 Bürger soll es das größte aktuelle Wohnbauprojekt in Baden-Württemberg werden. Das Quartier soll energetisch klimaneutral mittels Geothermie versorgt werden. Weiter geplant sind Orte der Begegnung mit Café, zwei Kitas und der Volkshochschule. Außerdem sollen in zwei ehemaligen Mannschaftsgebäuden neue Büros für städtische Ämter sowie ein neues Stadtarchiv entstehen.

Der Abriss wurde 2018 beschlossen

2018 beschloss sich der Gemeinderat, nach sich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zerschlagen hatten, den Abriss. Das konnte auch nicht durch eine Intervention des Kunstvereins Villingen-Schwenningen verhindert werden, der den Erhalt des Gebäudes forderte.

Schöne neue Welt: Auf dem ehemaligen Kasernengelände ist ein neues Wohnquartier „Oberer Brühl“ mit 680 Wohneinheiten vorgesehen. Die Stadt will ein ökologisch und soziales Vorzeigequartier bauen lassen – vorausgesetzt, sie findet einen Investor. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Nun läuft alles auf den letzten Akt des Maison de France hinaus. Auch dieses Gebäude wird nun dem Erdboden gleich gemacht. Die Stadt geht davon aus, dass die Freimachung des Geländes durch die Baufirma Bantle insgesamt rund 3,8 Millionen Euro kosten wird.

Dieses Luftbild vom 4. März zeigt das gesamte ehemalige Kasernengelände Mangin. Der linke Teil ist hier schon weitgehend abgebrochen, die länglichen Gebäude rechts werden weitgehend erhalten und für eine neue Nutzung saniert. Im Vordergrund rechts die Richthofenstraße. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Wie soll es dann weiter gehen? Wenn das Baufeld freigebaggert ist, soll im Sommer die Erschließung der Grundstücke beginnen: Gebaut werden neue Straßen mit Tempo-30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereichen, Geh-und Radwege sowie dem Neubau der Abwasserkanalisation im Trennsystem. Kostenpunkt: Rund 4,55 Millionen Euro.

Bislang war geplant, dass der Bau der Verkehrswege bis Mitte 2024 abgeschlossen werden soll. Dann soll das geplante Wohn- und Verwaltungsquartier in Angriff genommen werden. Unklar ist, ob dieser Zeitplan noch eingehalten werden kann.

Ebenfalls Zukunftsvision: Diese ehemaligen Kasernengebäude links und rechts will die Stadt für einige ihrer Ämter nutzen, das Gebäude in der Mitte wird das neue Stadtarchiv. | Bild: Referat des Obermürgermeisters