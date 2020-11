Unter keinem guten Stern stand der Start des neuen Städtischen Galerieleiters Stephan Rößler. Als erste Amtshandlung musste er am Montag die Galerie coronabedingt für vier Wochen zusperren.

Ein schlechtes Omen für den Neuen? Nicht unbedingt. Sollte es ihm gelingen, der Galerie neue Relevanz zu verschaffen, hat er gute Perspektiven. Schließlich wurde er vom Gemeinderat nicht nur zum Galerieleiter, sondern auch zum stellvertretenden Kulturamtsleiter gewählt. Sein Chef Andreas Dobmeier geht im April 2022 in Ruhestand. Außerdem hat der Gemeinderat jüngst bekräftigt, dass er in Schwenningen ein neues Museumsquartier auf dem Bürk-Areal realisieren will.

Nur darf man Beschlüsse des Gemeinderates erst trauen, wenn die Finanzierung beschlossen ist. Hochfliegende Pläne wurden in dieser Stadt schon häufiger begraben. Aber im Moment stehen die Konjunktionen noch günstig für einen agilen Kulturmanager. Wenn sie sich ändern, bleibt Rößler noch immer der Weg seiner Vorgängerin Heidland. Die hat bereits nach eineinhalb Jahren das Weite gesucht.