Als beliebter Ort, um seinen wöchentlichen Großeinkauf oder auch kleine Besorgungen zu erledigen, stellt sich immer wieder das Schwarzwald-Baar-Center im Oberzentrum Villingen-Schwenningen dar. Zentral und bestens erreichbar über die Autobahn oder die Bundesstraßen, unübersehbar zwischen den beiden großen Stadtteilen von Villingen-Schwenningen gelegen, bietet das Center auf einer Verkaufsfläche von mehr als 30.000 Quadratmetern neben einem Vollsortimenter eine Fülle von weiteren Einkaufsmöglichkeiten des klassischen Einzelhandels. Und das mit einem riesigen Parkplatzangebot – mehr als 1500 Stellplätze stehen kostenfrei zur Verfügung –, mit einer großer Übersichtlichkeit und mit kurzen Einkaufswegen. Erst jüngst hat man den Standort durch eine attraktive Begrünung nochmals aufgewertet. Alle im Schwarzwald-Baar-Center untergebrachten Einzelhandelsgeschäfte und Filialen großer Anbieter überzeugen mit einem durchdachten Hygienekonzept, das durch ein „konstantes Lüften“ in seinen Sicherheit gebenden Maßnahmen noch einmal verstärkt wird. Erst jüngst hat man mit der „Mai Wok Sushi Bar“ einen neuen Mieter begrüßen können. Unter dem Reiter Shops auf der Webseite des Schwarzwald-Baar-Centers – https://schwarzwald-baar-center.de – kann man jetzt die jeweils aktuell gültige Speisekarte einsehen. (in)

Auf Herdenen läuft es rund

Das Gewerbegebiet Herdenen (oben) der Stadt Villingen-Schwenningen mit dem benachbarten Neuen Markt hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Bild: Hans-Jürgen Götz

Toll entwickelt hat sich das Gebiet Herdenen im Bereich zwischen Villingen und Schwenningen. Es zählt zu den größten und bedeutendsten Gewerbegebieten der Stadt Villingen-Schwenningen. Anfang der 90-er Jahre geplant und realisiert, haben seither viele Industriebetriebe, Dienstleister, Handwerker und Handel hier eine neue Heimat gefunden im Bereich zwischen den beiden großen Stadtteilender Doppelstadt. Das Gewerbegebiet Herdenen umfasst 440 Hektar und das benachbarte Gebiet Neuer Markt 190 Hektar. Angesiedelt hat sich im Laufe der Jahre eine bunte Mischung von Betrieben aus den Bereichen Elektroindustrie, Spedition und Logistik, Kunststoffverarbeitung und Druckerei; aber auch die Deutsche Post mit einem Briefzentrum und die international aufgestellte Firma Minebea Mitsumi mit ihrem Technologiezentrum. Für Aufsehen hat auch jüngst die Firma Aptar gesorgt mit einem Spatenstich für einen rund 6000 Quadratmeter großen Erweiterungsbau. Die Firma hatte 2014 einen kompletten Neubau mit 14¦000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Herdenen gestartet. Das Unternehmen produziert hochwertige Dosierspender für die Körperpflege. (fue)

E-Bikes zu haben

Die Nachfrage sei groß und so mancher Händler könne keine E-Bikes nicht mehr liefern, sagt Martin Vetter, Geschäftsführer von „Tour – Räder fürs Leben“. „Wir haben gut kalkuliert und gut bevorratet, so dass die meisten individuellen Wünsche der Kunden noch berücksichtigt werden können!“ Etwa 600 E-Bikes der unterschiedlichsten Marken und mit unterschiedlichen Ausstattungen, was Form, Farbe und Motorisierung betrifft, sind bei „Tour“ lieferbar. Das Beste sei, einen Beratungstermin zu vereinbaren und etwas Zeit mitzubringen. Individuelle Beratung ist zeitintensiv, und das möchte der Fahrradspezialist jedem seiner Kunden gönnen. Natürlich können alle Bikes auch Probe gefahren werden. (in)

Europäische Technologiezentrale