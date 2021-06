von Susanne Eschbach,Jürgen Müller

Laufenburg – Wo noch vor rund 100 Jahren 300 Webstühle ratterten, tummeln sich heute täglich tausende Kunden in den zahlreichen Geschäften des „Laufenparks“ im Gewerbegebiet „Rütte West“. Somit ist Laufenburg der Wandel von einem Fabrikgelände in eine Industrie- und Einzelhandelsgebiet gelungen. Zunächst hat Gero Eggemann 1975 die 1894 erbaute Seidenweberei gekauft und in einen Verkaufsmarkt umgebaut. Damit wurde der Grundstein gelegt für die Entwicklung zum heutigen Laufenpark. Später hat Edeka Südwest das bisher angemietete Gebäude gekauft und durch einen 3000 Quadratmeter großen Neubau ersetzt. Die Grundstücksgesellschaft Laufenpark nahm eine weitere Millionen in die Hand, um den bislang an Edeka als Getränkemarkt vermietete Räumlichkeiten zu einem Gesundheitszentrum aufzurüsten. Mit der Bezeichnung „Rütte West“ verbirgt sich heute der Gedanke, Gewerbe auf einer Gesamtfläche von 3,8 Hektar in bester Lage. Die direkte Anbindung der ehemaligen B¦34 zum Autobahnzubringer zur A 98 und an die Hochrheinbrücke, locken auch viele Kunden aus der Schweiz in den Laufenpark. Eine eigene Zollabfertigungsstelle direkt im Laufenpark bieten eine zusätzliche Dienstleistung neben der Möglichkeit am Zoll, die grünen Zettel abstempeln zu lassen. „Der Laufenpark selbst überzeugt mit seinem breiten Branchenmix verfügt über ein gutes Stellplatzangebot und durch die kompakte Ansiedlung aller relevanter Märkte“, erklärt Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger. „Der Laufenpark ist einer der wichtigsten und beliebtesten Einzelhandelsstandorte am Hochrhein.“ Beim Aufbau des Industrie- und Einzelhandelsgebietes ist großer Wert auf die Ökologie gelegt worden. Und das hat sich beim Aufbau des Gebietes 2010 nicht allein darauf beschränkt, dass ausschließlich heimische Handwerksfirmen mit der Erstellung und Ausstattung beauftragt worden sind. Es geht auch um Energiemanagement bei der Ausstattung oder den Verkauf klimaneutraler Produkte. Logisch, dass ein Gebiet in dieser attraktiven Lage keine weiteren freien Plätze mehr zur Verfügung stellen kann. „Allerdings wird durch die Ansiedlung des Obi-Baumarktes auf dem ehemaligen Dampfsägeareal dafür gesorgt, dass es zu einer Weiterentwicklung des Sortiments kommt und eine wichtige Lücke in der Versorgung geschlossen wird“, so der Bürgermeister. „Der Obi ist deshalb für die Zukunft des Laufenparks ein wichtiger Baustein, da nun alles an einem Ort gekauft werden kann“. Der Laufenpark ist für die Stadt Laufenburg aus vielen Gründen sehr wichtig. „Er generiert nicht nur eine Vielzahl von Arbeitsplätzen“, sagt Krieger. Er sei auch ein Besuchermagnet. „Viele Besucher des Laufenparks verweilen später auch noch in der Stadt und nutzen weitere Angebote zum Beispiel in der Gastronomie“, so Ulrich Krieger weiter. Durch seine überregionale Bekanntheit sei der Laufenpark mittlerweile ein wichtiger Werbeträger. „Und er sorgt dafür, dass Laufenburg als Einkaufsstadt angesehen wird“.

Attraktive Gewerbegebiete sichern Arbeitsplätze

Das Gewerbegebiet Vockenhausen.

Die Wirtschaft in der Region ist geprägt durch innovative und produktorientierte mittelständische Unternehmen und Betriebe, darunter auch zahlreiche Weltmarktführer. Ohne attraktive Gewerbe- und Industriegebiete in ausreichender Größe wäre eine positive Entwicklung der Wirtschaft undenkbar. Genau dies ist aber die Grundvoraussetzung dafür, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Nur ein hoher Grad an Beschäftigung gewährleistet eine gute Wertschöpfung und steigert die Kaufkraft in der Region. Gleichzeitig können die Städte und Gemeinden mit den Gewerbesteuereinnahmen wichtige Projekte für eine entsprechende Infrastruktur in Angriff nehmen, um ihren Standort noch attraktiver zu machen. Das Gewerbegebiet Vockenhausen wurde bereits 1975 erschlossen und liegt an der Obereschacher Straße im Villinger Stadtteil Wöschhalde. Hier haben sich im Laufe der Jahre rund 170 Betriebe angesiedelt. Es ist überwiegend von kleineren und mittleren Betrieben und branchenbezogen von einer starken Durchmischung geprägt. Die Ausnahme bildet die Firma Continental Automotive GmbH, aus dem ehemaligen Villinger Traditionsunternehmen Kienzle Apparate resultiert. Mit rund 1300 Mitarbeitern ist Conti der größte gewerbliche Arbeitgeber der Stadt und hat sich als erster Betrieb im Gewerbegebiet Vockenhausen angesiedelt. Im ersten Villinger Industrie- und Gewerbegebiet überhaupt haben sich hauptsächlich produzierende Unternehmen, Kfz Handel und Instandsetzung, Dienstleistung Beratung und Finanzen sowie verschiedene Handwerksbetriebe niedergelassen. Die wichtigsten Standortfaktoren waren sicher die direkte Anbindung zur B 33, zukünftig B 523, sowie die komplette Versorgung mit Breitbandkabel. Die Versorgung des Gewerbegebietes Vockenhausen und die privaten wie auch gewerblichen Anlieger im Zentralbereich mit einem schnellen Internetanschluss 2017 war ein Meilenstein für den Zweckverband Breitband im Schwarzwald-Baar- Kreis. Die weitere Vermarktung des Gewerbegebietes Vockenhausen hängt auch von der Realisierung der geplanten Anbindung des Industriegebiets Ost an die Bundesstraße 532 ab. Momentan wird ein neuer Garagenpark mit Platz für 79 Fahrzeuge gebaut, der Ende des Jahres fertig sein soll.

Attraktiver Standort am Rhein

Laufenpark: Am 10. Oktober 1995 genehmigt das Landratsamt Waldshut nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss vom März 1994, einen verbindlichen Bebauungsplan für das Gelände der früheren Seidenweberei im Osten von Laufenburg. Zum Teil gewerbliche Flächen, aber auch einige Sonderbauflächen für den Einzelhandel sind auf dem Gelände künftig vorgesehen. Das ist heute nicht gültig und der Laufenpark ist ein reines Einkaufszentrum. Im Dezember 2004 wird die neue Rheinbrücke eröffnet, deren Zubringer mit einem Kreisel direkt zum Laufenpark führt und damit noch mehr Schweizer Kunden in den Laufenpark lockt. Die günstige Verkehrsanbindung, die zahlreichen und kostenlosen Parkmöglichkeiten sowie die Einkaufsvielfalt sorgen für großen Zuspruch seitens der Kunden. Im laufe der folgenden Jahre siedeln sich große Handelsketten und Discounter, Fach- oder Drogeriemärkte an. rund 30 Geschäfte mit rund 11.500 Quadratmeter Verkaufsfläche sorgen für zahlreiche Arbeitsplätze. Bequem zu Fuß oder mit dem Auto ist der Laufenpark gut und schnell zu erreichen. Bedingt durch den Bahnhof Laufenburg-Ost und den Bushaltestellen ist der Laufenpark außerdem gut an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs angebunden. Industrie und Gewerbe finden in den Laufenburger Industrie- und Gewerbegebieten Steinmatt, Rütte, Rütte-West, Rhina und Luttingen sowie im Industriegebiet Ost Platz. (ska/Quelle: „Vom Industriestandort zum Einkaufszentrum“ von Martin Blümcke). Bild: Erich Meyer

„Wir freuen uns über jedes Unternehmen“

Herr Krieger, welche Bedeutung haben Industrie- und Gewerbe, also auch die entsprechend ausgewiesenen Gebiete für die Stadt? Industrie und Gewerbe haben für die Stadt eine große Bedeutung. Industrie und Gewerbe schaffen einerseits zahlreiche Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass die Stadt damit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Wohnstandort attraktiv ist. Laufenburg (Baden) ist deshalb in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Andererseits sind auch die damit verbundenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer für die Stadt sehr wichtig, da damit ein erheblicher Teil der kommunalen Leistungen wie zum Beispiel. Kindergärten und Schulen oder Straßen finanziert werden. Was sollten auswärtige Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, mitbringen? Wir freuen uns über jedes Unternehmen, welches Interesse zeigt, sich in Laufenburg (Baden) anzusiedeln. Schön ist es natürlich, wenn ein neues Unternehmen die bestehenden Angebote ergänzt oder erweitert, neue Arbeitsplätze schafft und nachhaltig agiert. Was mach den Standort für Unternehmen attraktiv? Die Stadt hat eine strategisch gute Lage, ist verkehrlich gut angebunden und verfügt bereits heute über einen breiten Branchenmix. Laufenburg (Baden) bietet einen hohen Freizeitwert und verfügt über eine umfangreiche soziale Infrastruktur im Bereich Bildung und Betreuung, sodass sich neben dem Unternehmen selbst auch deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier sehr wohlfühlen werden. Fragen:

Susanne Eschbach

Guter Schlaf ist Maßarbeit

Schlafsysteme: Wir beraten alle Kunden rund um den Schlaf individuell. Hierzu vermessen wir unsere Kunden und passen danach die Schlafsysteme an. Dank unseres „Digitalen“ Ladens, ist es uns auch möglich, Beratungen vor Ort anzubieten. Das heißt, wir kommen auf Wunsch zum Kunden nach Hause. Zu einem Schlafsystem gehören neben Lattenrost und Matratze auch das richtige Deckbett und ein gutes Kopfkissen. Weiter bieten wir die Reinigung von Bettwaren an, das heißt, wir können Deckbetten und Kopfkissen sowie abnehmbare Matratzenbezüge wieder hygienisch sauber machen. Selbstverständlich liefern wir unsere Waren auch aus. Neben der Montage, stellen wir den Lattenrost individuell auf den Kunden ein. Bild: privat

Vakuum- und Gefriertrocknungsanlagen für die Welt

Gefragte Technik: Die Firma Bucher Merk Process GmbH liefert Vakuum- und Gefriertrocknungsanlagen in die ganze Welt. Diese Anlagen werden vorwiegend zur schonenden Trocknung von Lebensmitteln und Instantgetränken, aber auch in der Pharma und Chemieindustrie eingesetzt. Seit anfangs 2021 gehört sie zur Firma Bucher Unipektin AG in Niederweningen CH, Teil der in der Schweiz börsenkotierten Unternehmensgruppe Bucher Industries AG. Das Bild zeigt einen Vakuumbandtrockner zur Herstellung von Malzgetränkepulver. Bild: privat

Ansprechpartner rund um das Tier und die Tierhaltung

Happier Pets. Happier People. Als freundschaftlicher Verbündeter möchten wir Mensch und Tier mit Ideen inspirieren, konkrete Probleme lösen und besondere Wünsche erfüllen. Wenn Tiere gesund und glücklich sind, sind wir es auch! Wir machen aus Tierliebe Lebensfreunde. Ihr Ansprechpartner rund um das Tier und die Tierhaltung, die Fressnapf-Märkte der Wieland GmbH in Laufenburg, Waldshut-Tiengen, Klettgau-Erzingen und Jestetten. Bild: Susanne ESchbach

Die Firma Viro produziert seit 1982 hochwertige Warmpressteile in Roh- und Fertigbearbeitung für technisch anspruchvollste Einsatzbereiche. Durch die am Kunden orientierte Unternehmenspolitik, die Erschließung neuer Produktbereiche und den hohen Innovationsgrad, verbunden mit der perfekten Beherrschung der Fertigungstechnologien, kann das Unternehmen auf eine erfolgreiche Präsenz auf dem globalen Markt verweisen. Die Presserei (Bild) ist das Herzstück der Produktion. Die Maschinen sind auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Anforderung bis zur Vollautomation aufgerüstet werden.

Bild: Firma Viro

.