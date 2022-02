Die Volkszählung ist wichtig, da gewonnene Werte viele Entscheidungen in Bund, Ländern und in Gemeinden beeinflussen. Die städtische Statistikstelle im Stadtplanungsamt beschäftigt sich daher auch unabhängig vom Zensus 2022 mit Themen des demografischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens.

Weitere Kennzahlen der Statistikstelle

Rund 50 Prozent der 86.619 Personen, die in der Doppelstadt leben, leben alleine oder mit einer weiteren Person zusammen. Nur 11,7 Prozent der Gesamtbevölkerung lebt mit mehr als fünf Personen in einem Haushalt.

Insgesamt gibt es 16.619 Gebäude mit rund 45.500 Wohnungen in VS, davon sind 52,1 Prozent Gebäude mit einer Wohneinheit. Nur sieben Prozent der Gebäude bestehen aus mehr als sieben Wohneinheiten.

Zensus 2022

Durch den Zensus stehen verlässliche Einwohnerzahlen der Gemeinden, der Länder und der Bundesrepublik zur Verfügung. Die amtliche Einwohnerzahl ist eine wichtige Grundlage für zahlreiche rechtliche Regelungen: Zum Beispiel werden auf dieser Basis Wahlkreise eingeteilt und auch die Stimmenverteilung im Bundesrat orientiert sich an den Einwohnerzahlen. Zudem werden Ausgleichszahlungen wie der Länderfinanzausgleich und der kommunale Finanzausgleich sowie EU-Fördermittel pro Kopf berechnet.

Oberbürgermeister Jürgen Roth (rechts) Isabelle Metzger (links) und Philipp Schwind (sitzend) sind offiziell mit den Aufgaben zur Durchführung des Zensus 2022 betraut. Auch für die Leiterin des Stadtplanungsamtes, Angelique Ahn (hinten links), werden die Ergebnisse der Volkszählungen wichtige Erkenntnisse für die Stadtentwicklung liefern. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

In der Haushaltebefragung werden etwa zehn Prozent der Bevölkerung per Zufallsstichprobe ausgewählt und zu Merkmalen befragt, wie zum Beispiel Alter und Staatsangehörigkeit sowie zu ihrem Bildungsstand und Erwerbsstatus. Für die Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen werden Bewohner von Wohnheimen befragt.

In Gemeinschaftsunterkünften übernehmen die Einrichtungsleitungen die Auskunft. In der Gebäude- und Wohnungszählung werden Eigentümer, Verwaltungen sowie sonstige verfügungs- oder nutzungsberechtigte Personen aller Gebäude mit Wohnraum befragt.

Diese Informationen soll der Zensus liefern Aktuelle Bevölkerungszahlen, Daten zur Demographie, das heißt Alter, Geschlecht oder zum Beispiel Staatsbürgerschaft der Einwohnerinnen und Einwohner, Daten zur Wohn- und Wohnungssituation wie durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand oder Eigentümerquote.



In ganz Baden-Württemberg werden in der Haushaltsstichprobe rund 1,5 Millionen Bürger befragt. Davon entfallen auf Villingen-Schwenningen etwas über 7.300 Personen, die an über 1000 Adressen wohnen. Die Befragung startet am 15. Mai.

Bewerbungen noch möglich

Wer weitere Informationen zum Zensus 2022 haben möchte, oder sich als Erhebungsbeauftragter in Villingen-Schwenningen bewerben möchte, kann dies unter Telefon 07720/82-2816 oder per E-Mail an zensus2022@villingen-schwenningen.de tun. Eine Bewerbung als Erhebungsbeauftragter ist noch bis Ende Februar 2022 möglich.

Die Zensus-Erhebungsstelle Villingen-Schwenningen bedankt sich in einer Mitteilung bei Personen, die sich bereits als ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte beworben haben. „Ohne ihr ehrenamtliches Engagement als Interviewer wäre die Durchführung des Zensus 2022 in der Doppelstadt nicht möglich.“