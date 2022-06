In seinem Kopf ist nur noch Platz für einen Gedanken. Als Rami Shikh Almakkarah mitbekommt, dass sein Cousin mitsamt seiner Frau und allen sechs Kindern nach dem Brand in Schwenningen obdachlos wird, will er Hilfe suchen:

„Aber wohin kann ich mich wenden?“ Die Frage treibt den Syrer lange um. Denn schon am Tag eins nach dem Brand hat er soziale Einrichtungen, wie etwa die Caritas und auch das Ordnungsamt, kontaktiert. Doch so richtig zuständig gefühlt habe sich niemand, sagt er.

Es fehlte an Kleidung, Geld, Babynahrung

Seinem Cousin, der nach dem Brand im Parkhotel in Villingen unterkam, mangelte es an allem: An Kleidung, Milchflaschen für das jüngste Kind, ein Baby, und an Geld. Denn: Seine Bankkarten hat er mit dem Brand verloren. „Die haben nichts mehr“, sagt er – „und keiner hilft.“

Auf SÜDKURIER Nachfrage verweisen die kirchlichen Dienste, wie Diakonie und Caritas, vor allem auf ihre regulären Angebote. Eine Spendenaktion für die 43 Betroffenen sei nicht geplant. Auch Oxana Zapf, Sprecherin der Stadt, betont: „Spenden werden nicht benötigt.“

Das sind die regulären Angebote Im Rahmen des regulären Angebots könnten sich die Bedürftigen bei der Diakonie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr an Elke Armbruster unter Telefon 07720/301341 wenden. Die Beratungsstelle der Caritas erreicht man unter Telefon 07720/ 994234. Weil die Beratungsstelle zu unterschiedlichen Zeiten besetzt sei, solle man eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, heißt es von der Caritas auf Nachfrage.

Doch: Dass so gar keiner hilft, will zumindest die Stadtverwaltung nicht stehen lassen. In der städtischen Notunterkunft würden die Betroffenen sehr wohl versorgt, sagt Zapf. „Und sie bekommen auch eine Erst-Austattungskiste mit Lebensmitteln, Pfannen und bei Bedarf auch Kleidung.“

Hilfsangebote sind nicht hinreichend bekannt

Wer privat oder im Parkhotel untergekommen sei, könne sich zudem an die DRK-Kleiderläden wenden: In der August-Reitz-Straße in Schwenningen und in der Bickenstraße in Villingen, sagt Zapf.

Und auch das Sachgebiet Integration helfe den Betroffenen in dieser Notsituation jetzt. Es ist aber erst wieder am Montag unter Telefon 07721/822151 oder per E-Mail unter integration@villingen-schwenningen.de zu erreichen.

Notunterkunft oder Parkhotel

Rami Shikh Almakkarah wusste nichts von diesen Angeboten. „Man hatte nur das Gefühl, es hilft keiner“, sagt er. Zumindest nicht den Betroffenen, die im Parkhotel untergekommen waren. Seine Verwandten seien immer noch dort. „Sie überlegen, ob sie in die Notunterkunft gehen“, sagt Shikh Almakkarah.

Auch Oxana Zapf betont, dass eine erste Familie aus dem Parkhotel schon den Kontakt zur Notunterkunft gesucht hätte: „Die Situation ändert sich stündlich“, sagt sie. Mal kämen weitere Brandopfer in die Notunterkunft, mal gingen wieder welche. Aktuell seien dort 14 Menschen untergebracht.

Hier waren zwischen Dienstag und Mittwoch 18 Menschen, die bei dem Brand in Schwenningen ihre Wohnung verloren haben, untergebracht. Unser Bild stammt von Mai 2021. | Bild: Hahne, Jochen

Kurzfristiges Hilfsangebot

Zusammen mit der Diakonie und der Ukraine-Hilfe hat die Stadt kurzfristig noch ein weiteres Hilfsangebot organisiert. Wer vom Brand betroffen ist, kann sich am Samstag, von 10 bis 12 Uhr im Jumbo, Bahnhofstraße 9, mit Kleiderspenden eindecken.

Es handelt sich dabei um eine Sonder-Öffnungszeit, nur für diesen Personenkreis, sagt Oxana Zapf.