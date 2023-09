Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Bereits zum 38. mal findet das Internationale Modellballontreffen in Brigachtal statt. Am Samstag Abend präsentierten 15 Modellballon-Piloten auf dem Dorfplatz vor rund 200 Zuschauern Ihre Modellballone in Aktion.