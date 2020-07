Die Vorüberlegungen

Die folgenden Ausführungen sind Ergebnis etlicher Diskussionen und persönlicher

Erfahrungen aus drei bis vier Sanierungsrunden, ebenso vielen Gutachten und vielen Diskussionen in vergangenen Haushaltsstrukturkommissionen.

Auch wir Grünen müssen und wollen Verantwortung übernehmen für die

Handlungsfähigkeit unserer Kommune und deshalb müssen wir in dieser schwierigen

Situation mit der Einführung des NKHR und den Covid 19-Folgen zunächst entscheiden, was wichtige Kriterien für Sanierungsentscheidungen für uns und allgemein sein sollen:



1. Sanierungsentscheidungen müssen mittel- und langfristig etwas bringen. Schnell

wirkende Maßnahmen, die u. U. sehr viel kaputt machen, sind nicht sinnvoll. (Z.B.

Kürzungen bei den Vereinszuschüssen)

2. Wir sollten unsere Maßnahmen im Sinne der Bevölkerung möglichst

sozialverträglich und auf viele Schultern verteilt umsetzen.

3. Wir müssen die Zukunftsfähigkeit des Oberzentrums im Auge behalten.

4. Für uns Grüne gilt deshalb darüber hinaus, unseren Blick auf die Folgen des

Klimawandels zu fokussieren und damit den Mobilitätswandel, den Flächenverbrauch

und den Umbau der Energieversorgung – Reduzierung des CO2-Ausstoßes – immer im Blick zu haben.

Villingen-Schwenningen Spardiskussion: Gemeinderat setzt Verwaltung unter Druck Das könnte Sie auch interessieren

Was bisher an Vorschlägen bzw. „Einsparideen“ bekannt geworden ist, erfüllt das alles nicht, da wird ohne Bezug auf Inhalte an 100 Stellen gekürzt bzw. erhöht, ohne strukturell zu argumentieren. Die Aufgabe der Bibliothek in Villingen, der Galerie und des Heimatmuseums in Schwenningen bei gleichzeitigem Verwerfen des Bürk-Projektes ist in keiner Weise durchdacht. Zukunftswichtige Ausgaben im Hinblick auf den Mobilitätswandel im ÖPNV werden gestrichen bzw. gekürzt.

Wir sollten uns gewahr werden, dass wir die Ursache der VS-Haushaltskrise benennen müssen und feststellen, dass es insgesamt drei „Haushaltslöcher“ gibt:

1. Das strukturell bedingte Loch. Da gibt es unwirtschaftliche Strukturen, Personal und Sachkostensteigerungen, zusätzliche Aufgaben etc. und gleichzeitig keine

entsprechenden zusätzlichen Einnahmen.

2. Das durch das neue kommunale Haushaltsrecht bedingte Loch. Seit dem 1. Januar muss VS die Abschreibungen „erwirtschaften“, d.h. den Verbrauch an Vermögen durch Abnutzung in cash ausweisen, das wurde im alten kameralen System nie gemacht, weshalb es im Prinzip eine neue Aufgabe ist, die nicht einfach durch Streichung anderer Dienstleistungen erbracht werden kann.

3. Das Covid 19-Loch: Es gibt erhebliche Einnahmeausfälle, die im Moment noch nicht zu überblicken sind, jedoch erheblich sein werden. Was soll der Gemeinderat machen? Das Kind mit dem Bad ausschütten? Den Pelz waschen aber niemanden nass machen?

Haushaltsloch 1

Zu bewerten ist halt, was es für VS bedeuten würde, wenn wir die Zuständigkeiten nicht mehr hätten. Und da sollte es um Kosten, Kompetenzen und Schnittstellenproblematiken gehen, nicht um Befindlichkeiten und nostalgische Gefühle. Deshalb sollten die Vorschläge, komplette Verwaltungseinheiten abzugeben, intensiv geprüft werden, bevor im Kultur- und Bildungsbereich mit scheinbar logischen Kahlschlägen Tatsachen geschaffen werden, die kaum mehr gut zu machen sein werden. Vergessen wird häufig, dass die Förderung von Kultur, Kunst, Sport und Geschichte eine Aufgabe mit Verfassungsrang ist. Artikel 3c der Landesverfassung von Baden-Württemberg

formuliert hier ganz eindeutig:

„(1) Der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbände fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl, das kulturelle Leben und den Sport unter Wahrung der Autonomie der Träger.

(2) Die Landschaft sowie die Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Natur genießen öffentlichen Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden.“

Leider ist der Gemeinderat auch der Empfehlung, mit der Bündelung der Verwaltung endlich ernst zu machen und Gebäude aufzugeben, um Synergieeffekte zu heben, im Frühjahr 2020 nicht mehr gefolgt. Darüber wird jedoch noch einmal zu diskutieren sein. Das betrifft nicht nur die Verwaltungsgebäude, der gesamte Gebäudebestand gehört neu überprüft.



Klar wird hier jedenfalls, dass jenseits von Kultur und ÖPNV erhebliche Summen in andere sogenannte freiwillige Leistungen gesteckt werden und das „Wie“ der Erfüllung von Pflichtaufgaben ebenfalls auf den Prüfstand gehört.

Aber neben den Ausgaben gibt es auch noch Einnahmen, deren Struktur diskutiert werden muss. Wir müssen uns z.B. fragen, welcher prozentuale Anteil Eltern abverlangt werden muss/kann, denn wenn die Gesetze und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nun mal so sind wie sie sind, dann können auch wir uns nur im Rahmen der Wirklichkeit bewegen. Aber wenn wir feststellen, dass durch Covid 19 die Familien gelitten haben und auch das Gewerbe, dann können wir jetzt nicht mit Gewerbesteuererhöhung und Kita- Gebührenerhöhung kommen, nein, dann bleibt nur noch eine wesentliche und von uns steuerbare Einnahmequelle über, die alle 85.000 Einwohner und die Gewerbetreibenden einigermaßen gleich trifft, und das ist die Grundsteuer.

Alle anderen Steuern und Gebühren können unsere Probleme mitnichten auch nur ansatzweise lösen, selbst wenn wir sie signifikant erhöhten, aber erst recht nicht, wenn wir die „Einnahmeideen“ der Verwaltung verfolgten, überall ein wenig herumzuschrauben.

Haushaltsloch 2

Wenn das Neue Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt wurde, um mit der Notwendigkeit, die Abschreibungen erwirtschaften zu müssen, die verbrauchende Generation zu belasten und nicht künftige – wie bisher -, dann muss die jetzige, verbrauchende Generation auch die Abschreibungen finanzieren. Das heißt für uns, dass diese zusätzliche Aufgabe, den Vermögensverbrauch der heute lebenden Bürger*innen erstmals in Rechnung zu stellen, nicht durch Kürzungen im Haushalt unterzubringen ist, sondern zusätzliche Einnahmen her müssen.

Deshalb würden wir eine signifikante Erhöhung der Grundsteuer empfehlen und

befürworten. Das wäre ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Wir wissen zwar heute noch nicht, wie diese Steuer nach der Reform erhoben werden wird, jedoch bleibt der Fakt, dass alle Grundstücksbesitzer*innen und damit über die Miete auch alle Mieter*innen in ähnlicher Weise wie heute betroffen sein werden, bestehen.

Wir haben jetzt einen Hebesatz bei der Grundsteuer in Höhe von 425, in Freiburg liegt der Satz bei 600 und in etlichen Kommunen unterschiedlichster Größe in ganz Deutschland liegt der Hebesatz zwischen 900 und 1000.

Wir halten es deshalb für gerechtfertigt, den Anteil der Grundsteuer auf 10-15 % des HH anzuheben, das heißt den Hebesatz für die Grundsteuer B zu verdoppeln (13,7 Millionen € +) bzw. zu verdreifachen (27,4 Millionen € +), um als Kommune wieder handlungsfähig zu werden, denn wie oben bereits ausgeführt, haben wir den Haushalt bereits mehrfach ausgequetscht, bekommen aber regelmäßig neue bzw. zusätzliche Aufgaben, ganz zu schweigen von Tarif- und Preissteigerungen. Wir zahlen bereits für die Sünden unserer Väter und Großväter, die uns Altlasten in beträchtlichem Ausmaß hinterlassen haben, wir sollten unseren Kindern zeigen, dass wir es besser machen und unsere Altlasten selbst bezahlen.

Wenn wir nun die o.g. Kriterien berücksichtigen, die wir unseren Sanierungsüberlegungen vorangestellt haben und die drei unterschiedlich entstandenen „Löcher“ anschauen, dann sollten folgende Punkte zur Diskussion stehen:

1. Kein Herumschrauben an einzelnen Haushaltsstellen, sondern grundsätzliche Fragen zur Klärung formulieren.

2. Auflösung der Ortsverwaltungen (!), Prüfung, wie Aufgaben substituiert werden

können. In der Vergangenheit gab es bereits den Vorschlag, durch ein oder zwei

mobile Einsatzkräfte auch in den Ortschaften ein Angebot bereitzuhalten.

3. Prüfung Aufgabe Vermessungsamt

4. Prüfung Aufgabe Forstamt

5. Prüfung Abgabe SEVS an SVS (bisher gescheitert wg. der dann zu erhebenden MwSt, aber vielleicht gibt es ja erhebliche Synergieeffekte.)

6. Wiederaufnahme der Überlegungen zur Verwaltungsbündelung unter der Prämisse, Standorte aufzugeben



7. Überprüfung des gesamten städtischen Gebäudebestandes im Hinblick auf eine

Reduzierung.

8. Neubewertung der Einnahmestruktur, Grundsteuer B soll zusätzlich die

Abschreibungen finanzieren, vielleicht auch einen Teil der Kita-Kosten

9. Grundsätzliche Klärung der Höhe des Anteils der Eltern an den Kita-Kosten



Haushaltsloch 3



10. Wie groß ist das Covid 19-Loch tatsächlich und welche Ausgleiche kommen von Land und Bund?