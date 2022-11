Die Stadt hat mit großem Aufwand die Parkflächen im Benediktinerring entfernen lassen, nachdem sie erst Mitte August angelegt worden sind. Als Begründung hat die Stadtverwaltung Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr angegeben, der Bus hätte Schwierigkeiten, aus der Parkbucht auszufahren.

Mitarbeiter der Technischen Dienste waren dann im Einsatz, um die weißen Parkflächen wieder zu entfernen, allerdings sind auf der Straße noch schwache weiße Markierungen zu sehen. Auch stehen Halteverbotsschilder vor dem Bereich und weisen darauf hin, dass jetzt hier keine Autos mehr abgestellt werden dürfen.

All dies scheint aber nicht viel genützt zu haben: Die Autofahrer haben sich an diese bequemen, stadtnahmen Parkplätze gewöhnt und so waren am Mittwochmorgen alle Parkbuchten belegt. Kurz nach neun Uhr schon stand der erste Wagen im Ring, der Fahrer ist ausgestiegen, hat zwar etwas verunsichert geschaut und ist dann weggegangen.

Damit stand das erste Auto und das scheint das Signal für weitere Parkplatzsuchende gewesen zu sein, hier ist Parken noch erlaubt. Die Halteverbotsschilder haben die Autofahrer offensichtlich geflissentlich übersehen. Ursache könnte auch sein, dass die linke Fahrspur kurz vor dem Fußgängerüberweg gesperrt ist, der Verkehr wird auf die rechte Fahrspur geleitet.

Das liegt daran, dass ein Fußgängerüberweg nicht über zwei Fahrspuren verlaufen darf, das sei zu gefährlich. Die ursprüngliche Idee der Stadt war es, diese Situation im Ring zu optimieren und gleichzeitig innenstadtnahen Parkraum zu schaffen.