Die Stadtpolitik gewährt eine besondere Liquiditätsunterstützung für die Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Die Stadtkasse schlüpft dabei in eine besondere Rolle. Sie gewährt den Stadtwerken angesichts der Energiekrise vom 1. Dezember an einen Kreditrahmen von bis zu 4 Millionen Euro.

Der Empfehlung der Verwaltung, „den Stadtwerken als städtischem Tochterunternehmen einen unbesicherten Liquiditätsrahmenkredit bis zu einer maximalen Höhe von 4 Millionen Euro zu gewähren, um kurzfristigen Liquiditätsbedarf auszugleichen“, schloss sich das Gremium einstimmig an. Final entscheidet dazu am kommenden Mittwoch der Gemeinderat.

Der Kreditrahmen ist zeitlich befristet

Der Kassenkredit wird lediglich bis Ende Mai 2023 eingeräumt – zum Zinsatz von 3,3 Prozent. OB Roth und Stadtwerke-Chef Gülpen machten in der Sitzung klar, dass die Stadt mit diesem Bankgeschäft dem Energieversorger eine zusätzliche Möglichkeit für kurzfristige Zwischenfinanzierung bieten will.

Roth und Gülpen stellten vor dem Verwaltungsausschuss heraus, dass die Stadtwerke „nicht in einer Schieflage“ (Roth) seien. Es sei vielmehr so, machte OB Roth klar, dass hier die Stadt als Muttergesellschaft näher an die Stadtwerke als Tochter-Unternehmen heranrücke.

Gregor Gülpen, Stadtwerke-Geschäftsführer. | Bild: Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Eine Empfehlung des Regierungspräsidiums konnte dabei laut einem Papier der Stadtverwaltung für die Räte nicht umgesetzt werden. Demnach sollte sich an der Liquiditätssicherung für die Stadtwerke auch die Thüga AG als 30-prozentiger Miteigentümer beteiligen.

VS-OB Jürgen Roth. | Bild: Trippl, Norbert

Die Stadtverwaltung formuliert dazu weiter: „Der Thüga AG ist es aufgrund eigener vertraglicher Verpflichtungen allerdings nicht möglich, für eine zusätzliche Liquiditätssicherung zu sorgen. Der Empfehlung des Regierungspräsidiums kann daher leider nicht gefolgt werden.“ Dem Präsidium sei dies so mitgeteilt worden. „Der eigenen Gewährung steht dieser Umstand allerdings nicht entegen“, wird seitens der Stadtverwaltung betont.

Villingen-Schwenningen Die Gasumlage ist jetzt weg: Was Kunden der Stadtwerke nun tun müssen Das könnte Sie auch interessieren

Die Ausschuss-Mitglieder stimmten dem Vorgehen insgesamt demonstrativ uneingeschränkt zu. Frank Banse von der SPD formulierte zusätzlich seine Beweggründe: Es sei „gut, wenn die Stadtwerke in der kommenden Zeit niemand im Regen stehen lassen“, sagte er angesichts der stetig steigenden Energiepreise überall in der westlichen Welt.