Villingen-Schwenningen vor 31 Minuten Die letzten Stolpersteine: „Wir planen ohne die Unterstützung der Stadt“ Im November findet die letzte Stolpersteinverlegung in Villingen-Schwenningen statt. Im August steht der Besuch der Angehörigen der bedachten NS-Opfer wegen fehlender Gelder auf der Kippe. Was hat sich seither getan?

Friedrich Engelke hält den Stolperstein von Jenny Bär in den Händen. Der Stein wird am 7. November in der Rietstraße 15 in der Villinger Innenstadt verlegt. Zur Verlegung reisen Angehörige und Nachfahren der Opfer bis aus Israel und den USA an. | Bild: Pascal Guegan